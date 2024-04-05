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Федя Народный футболист: дата выхода, о чем, где смотреть, Федор Черенков, актеры
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Сегодня, 14:00

2 мин.

Премьера фильма «Федя. Народный футболист» состоится 7 ноября

Мария Маковей
Автор
Станислав Румянцев в роли Федора Черенкова.
Фото Кадр из фильма «Федя. Народный футболист»
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7 ноября в российский прокат выйдет масштабная биографическая драма «Федя. Народный футболист» о легенде отечественного футбола Федоре Черенкове, полузащитнике «Спартака». Премьеру картины анонсировал дистрибьютор «НМГ Кинопрокат».

Фильм повествует о трудном периоде в жизни Федора Черенкова. Единственное, что его поддерживает — мечта сыграть на Чемпионате мира. Однако главный тренер сборной СССР в последний момент отцепляет Федора из команды. Герой задумывается о завершении карьеры, но ради своей семьи и болельщиков возвращается, чтобы снова стать лучшим и привести команду к победе.

Фото Кадр из фильма «Федя. Народный футболист»

«Федор Черенков мой любимый футболист, это уникальный человек для нашего спорта, его любили и уважали даже болельщики других клубов. Нашей задачей было снять не очередной спортивный байопик, а масштабное, достоверное, современное кино. А то, как снят футбол, уверен, удивит многих, так его еще никто не снимал у нас в стране, а может и в мире», — отметил генеральный продюсер проекта Сергей Шишкарев.

В фильме снялись Станислав Румянцев (Федор Черенков), Николай Фоменко (Константин Бесков), Борис Щербаков (Николай Старостин), Александра Дроздова (жена Федора Черенкова) и другие.

«Роль великого тренера Спартака Бескова — очень сложная история для меня. Я не пробовал до этого играть реального человека, это всегда очень сложно и для меня это огромная ответственность. Бесков сыграл в судьбе Черенкова, огромную роль», — рассказал актер Николай Фоменко.

Фото Кадр из фильма «Федя. Народный футболист»

Фильм снят продюсерским центром «Сделано в «ДЕЛО» при поддержке Фонда кино. Партнерами проекта выступили онлайн-кинотеатр «ОККО», Футбольный клуб «Спартак Москва» и Российский футбольный союз.

Фото Кадр из фильма «Федя. Народный футболист»

Картина «Федя. Народный футболист» будет доступна к просмотру во всех кинотеатрах страны с 7 ноября.

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