Актеров фильма «Федя. Народный футболист» пригласят на ретроматч памяти Федора Черенкова

Руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин в беседе с ТАСС заявил, что актеры фильма «Федя. Народный футболист» будут приглашены на ретроматч памяти великого отечественного футболиста Федора Черенкова.

«У Федора Федоровича в этом году юбилейные даты рождения и смерти. РФС, конечно же, помнит об этом и рассматривает вариант проведения матча Лиги легенд памяти Федора Черенкова с участием «Спартака» нынешней осенью. Кроме того, мы обсуждали с создателями фильма «Федя. Народный футболист», который выйдет в прокат как раз осенью, вариант участия актеров фильма в этом событии», — сказал Терешин.

По словам представителя РФС, одним из участников матча будет «Спартак», а вторая команда, также будет московской.

Федор Черенков провел 494 матча за московский «Спартак». В составе красно-белых он трижды становился чемпионом СССР, чемпионом России и обладателем Кубка России. Его дважды признавали лучшим футболистом страны. В 1980 году в составе национальной команды он стал бронзовым призером Олимпийских игр. Скончался Федор Черенков 4 октября 2014 года в возрасте 55 лет.