Джейкоб Элорди рассказал о третьем сезоне «Эйфории»

В интервью Джимми Фэллону исполнитель роли Нейта Джейкобса в сериале «Эйфория» Джейкоб Элорди рассказал о возможном временном скачке в будущем сезоне проекта: «Предполагаю, нам придется двигаться дальше, иначе все будет выглядеть немного странно».

Актер добавил, что надеется на то, что съемки третьего сезона начнутся в ближайшее время, или создателям сериала придется устроить ему эффект «Бенджамина Баттона» (отсылка к картине с Брэдом Питтом 2009 года, — Прим. Ред.)

В сериале «Эйфория» основные персонажи — подростки, ученики старшей школы. Первый сезон проекта вышел в 2019 году, второй — в 2022-м, а премьера продолжения сериала запланирована на 2025 год.