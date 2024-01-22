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Джейкоб Элорди рассказал о третьем сезоне «Эйфории»
Фильмы и сериалы

Сегодня, 22:05

1 мин.

Джейкоб Элорди рассказал о третьем сезоне «Эйфории»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Эйфория».
Фото Кадр из сериала «Эйфория»
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В интервью Джимми Фэллону исполнитель роли Нейта Джейкобса в сериале «Эйфория» Джейкоб Элорди рассказал о возможном временном скачке в будущем сезоне проекта: «Предполагаю, нам придется двигаться дальше, иначе все будет выглядеть немного странно».

Актер добавил, что надеется на то, что съемки третьего сезона начнутся в ближайшее время, или создателям сериала придется устроить ему эффект «Бенджамина Баттона» (отсылка к картине с Брэдом Питтом 2009 года, — Прим. Ред.)

В сериале «Эйфория» основные персонажи — подростки, ученики старшей школы. Первый сезон проекта вышел в 2019 году, второй — в 2022-м, а премьера продолжения сериала запланирована на 2025 год.

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