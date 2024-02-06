Дмитрий Губерниев снялся в народной комедии «Сергий против нечисти. Яга»

1 февраля состоялась премьера третьего сезона комедийного сериала «Сергий против нечисти. Яга» режиссера Андрея Волгина. Одна из ролей в картине досталась ведущему и спортивному комментатору Дмитрию Губерниеву — он сыграл самого себя.

По его словам, он остался под большим впечатлением от съемок и даже изучил систему Станиславского.

«Я немного изучал на своем дебютанском уровне систему Станиславского, пытался сыграть самого себя в предлагаемых обстоятельствах как человека не самого приятного. Но, мне кажется, образ получился обаятельным, и я даже по здоровому обаянию тут соперничал с Хрусталевым», — рассказал Дмитрий.

В сериале также снялись Роман Маякин, Лукерья Ильяшенко, Елена Подкаминская, Дмитрий Куличков и Ян Цапник.

Следующий эпизод «Сергий против нечисти. Яга» выйдет 8 февраля.