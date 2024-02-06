Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Дмитрий Губерниев снялся в народной комедии «Сергий против нечисти. Яга»
Фильмы и сериалы

6 февраля, 13:00

1 мин.

Дмитрий Губерниев снялся в народной комедии «Сергий против нечисти. Яга»

Мария Маковей
Автор
Дмитрий Губерниев.
Фото Кадр из сериала «Сергий против нечисти. Яга»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

1 февраля состоялась премьера третьего сезона комедийного сериала «Сергий против нечисти. Яга» режиссера Андрея Волгина. Одна из ролей в картине досталась ведущему и спортивному комментатору Дмитрию Губерниеву — он сыграл самого себя.

По его словам, он остался под большим впечатлением от съемок и даже изучил систему Станиславского.

«Я немного изучал на своем дебютанском уровне систему Станиславского, пытался сыграть самого себя в предлагаемых обстоятельствах как человека не самого приятного. Но, мне кажется, образ получился обаятельным, и я даже по здоровому обаянию тут соперничал с Хрусталевым», — рассказал Дмитрий.

В сериале также снялись Роман Маякин, Лукерья Ильяшенко, Елена Подкаминская, Дмитрий Куличков и Ян Цапник.

Следующий эпизод «Сергий против нечисти. Яга» выйдет 8 февраля.

Сериалы
Фильмы
5
6
Новости холдинга
Ле Пен осудила заявления Макрона о возможной отправке войск на Украину
В Омске третьеклассник разбился насмерть после падения в лестничный проем
Житель Белгорода выбросил студентку из Нигерии с седьмого этажа
Школу в Санкт-Петербурге перевели на дистанционное обучение из-за кори
dasdsadada
Читайте далее
Apple TV+ представил анонсы будущих проектов и объявил даты релизов
Следующий материал
Apple TV+ представил анонсы будущих проектов и объявил даты релизов
Последние новости
26 фев 20:05
Вин Дизель подтвердил выход «Форсажа 11»
26 фев 19:45
Телевизионная премьера сериала «ГДР»: расписание выхода эпизодов
25 фев 22:30
Четвертый сезон «Пацанов» стартует 13 июня
25 фев 22:00
HBO продлил сериал «Настоящий детектив» на пятый сезон
23 фев 22:25
Warner Bros. Discovery сообщил, когда выйдет сериал про Гарри Поттера
dasdsadada