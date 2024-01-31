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Сергий против нечисти 3 сезон: дата выхода, сюжет, актеры, трейлер, где смотреть
Фильмы и сериалы

31 января, 16:05

1 мин.

Дата выхода третьего сезона «Сергий против нечисти»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Сергий против нечисти».
Фото Кадр из сериала «Сергий против нечисти»
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1 февраля на платформе KION пройдет премьера третьего сезона фэнтези-сериала «Сергий против нечисти». Продолжение проекта получило подзаголовок «Яга».

В третьем сезоне главный герой пойдет на нестандартную сделку с Бабой Ягой ради спасения напарницы.

В сериале «Сергий против нечисти» снялись Роман Маякин, Лукерья Ильяшенко, Ирина Розанова, Дмитрий Куличков, Елена Подкаминская, Дмитрий Красилов, Софья Володчинская, Сергей Степин, Наталья Тетенова и Андрей Кулаков.

Расписание релиза эпизодов третьего сезона «Сергий против нечисти»

1 серия 1 февраля
2 серия 7 февраля
3 серия 14 февраля
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