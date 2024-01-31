Дата выхода третьего сезона «Сергий против нечисти»: расписание релиза эпизодов
1 февраля на платформе KION пройдет премьера третьего сезона фэнтези-сериала «Сергий против нечисти». Продолжение проекта получило подзаголовок «Яга».
В третьем сезоне главный герой пойдет на нестандартную сделку с Бабой Ягой ради спасения напарницы.
В сериале «Сергий против нечисти» снялись Роман Маякин, Лукерья Ильяшенко, Ирина Розанова, Дмитрий Куличков, Елена Подкаминская, Дмитрий Красилов, Софья Володчинская, Сергей Степин, Наталья Тетенова и Андрей Кулаков.
Расписание релиза эпизодов третьего сезона «Сергий против нечисти»
|1 серия
|1 февраля
|2 серия
|7 февраля
|3 серия
|14 февраля
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