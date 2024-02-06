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Сериалы Apple TV 2024: список, дата выхода
Фильмы и сериалы

6 февраля, 13:55

1 мин.

Apple TV+ представил анонсы будущих проектов и объявил даты релизов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
New Look: Революция стиля
Фото Кадр из сериала New Look: Революция стиля
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Apple TV+ опубликовал видео «Что нового в 2024 году», где анонсировал будущие релизы платформы. Руководитель отдела внутренних программ Apple TV+ Мэтт Чернисс сказал: «Сегодня мы рады представить так много новых блестящих историй и персонажей, которые понравятся зрителям в 2024 году».

Ближайшие релизы новых сериалов

  • New Look: Революция стиля (14 февраля)
  • «Династия: Патриоты Новой Англии» (16 февраля)
  • «Снупи представляет: Добро пожаловать домой, Франклин» (16 февраля)
  • «Созвездие» (21 февраля)
  • «Месси и Кубок мира: Путь к вершине» (21 февраля)
  • «По правде говоря» (1 марта)
  • «Охота» (15 марта)
  • «Палм-Рояль» (20 марта)
  • «Сахар» (5 апреля)
  • Girls State (5 апреля)
  • «Франклин» (12 апреля)
  • «Темная материя» (8 мая)
  • «Презумпция невиновности» (14 июня)

Ближайшие релизы новых сезонов сериалов

  • «Юджин Леви: Путешественник поневоле», 2-й сезон (8 марта)

  • «Гора Фрэгглов: Возвращение в пещеру», 2-й сезон (29 марта)

  • «Женщина при деньгах», 2-й сезон (3 апреля)

  • «Предсказание», 2-й сезон (24 апреля)

  • «Акапулько» (1 мая)

  • «Не с первой попытки», 4-й сезон (22 мая)

Настоящий детектив, страна ночи. Календарь премьер: даты релизов главных сериалов 2024 года

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