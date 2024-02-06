Apple TV+ представил анонсы будущих проектов и объявил даты релизов
Apple TV+ опубликовал видео «Что нового в 2024 году», где анонсировал будущие релизы платформы. Руководитель отдела внутренних программ Apple TV+ Мэтт Чернисс сказал: «Сегодня мы рады представить так много новых блестящих историй и персонажей, которые понравятся зрителям в 2024 году».
Ближайшие релизы новых сериалов
- New Look: Революция стиля (14 февраля)
- «Династия: Патриоты Новой Англии» (16 февраля)
- «Снупи представляет: Добро пожаловать домой, Франклин» (16 февраля)
- «Созвездие» (21 февраля)
- «Месси и Кубок мира: Путь к вершине» (21 февраля)
- «По правде говоря» (1 марта)
- «Охота» (15 марта)
- «Палм-Рояль» (20 марта)
- «Сахар» (5 апреля)
- Girls State (5 апреля)
- «Франклин» (12 апреля)
- «Темная материя» (8 мая)
- «Презумпция невиновности» (14 июня)
Ближайшие релизы новых сезонов сериалов
- «Юджин Леви: Путешественник поневоле», 2-й сезон (8 марта)
-
«Гора Фрэгглов: Возвращение в пещеру», 2-й сезон (29 марта)
-
«Женщина при деньгах», 2-й сезон (3 апреля)
-
«Предсказание», 2-й сезон (24 апреля)
-
«Акапулько» (1 мая)
-
«Не с первой попытки», 4-й сезон (22 мая)
Последние новости
26 фев 20:05
25 фев 22:30
dasdsadada
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже