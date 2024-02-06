Apple TV+ представил анонсы будущих проектов и объявил даты релизов

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Apple TV+ опубликовал видео «Что нового в 2024 году», где анонсировал будущие релизы платформы. Руководитель отдела внутренних программ Apple TV+ Мэтт Чернисс сказал: «Сегодня мы рады представить так много новых блестящих историй и персонажей, которые понравятся зрителям в 2024 году».

Ближайшие релизы новых сериалов

New Look: Революция стиля (14 февраля)

«Династия: Патриоты Новой Англии» (16 февраля)

«Снупи представляет: Добро пожаловать домой, Франклин» (16 февраля)

«Созвездие» (21 февраля)

«Месси и Кубок мира: Путь к вершине» (21 февраля)

«По правде говоря» (1 марта)

« Охота » (15 марта)

« Палм-Рояль » (20 марта)

«Сахар» (5 апреля)

Girls State (5 апреля)

«Франклин» (12 апреля)

«Темная материя» (8 мая)

«Презумпция невиновности» (14 июня)

Ближайшие релизы новых сезонов сериалов