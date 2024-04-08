Россияне назвали своих любимых персонажей мультфильмов

В честь дня российской анимации, который отмечается сегодня, 8 апреля, онлайн-кинотеатр Kion провел исследование, чтобы выяснить, какие персонажи мультфильмов больше всего нравятся россиянам. В онлайн-опросе приняли участие 2000 респондентов по всей России в возрасте от 18 лет.

Большая часть опрошенных отдала предпочтение советским мультипликационным работам, но не их ремейкам. По мнению людей, в случае последних создателям не удается сохранить былое качество проектов.

Абсолютным лидером среди всех возрастных категорий стал мультсериал «Ну, погоди!». Также опрошенные чаще всего упоминали такие проекты как «Простоквашино», «Жил-был пес», «Шрек» и «Маша и Медведь».

Среди любимых персонажей респонденты выделяли Зайца и Волка из «Ну, погоди!», Кота Матроскина, Винни-Пуха и Домовенка Кузю.

По данным исследования, 93% опрошенных россиян смотрят мультфильмы регулярно, 33% респондентов смотрят подобные проекты несколько раз в неделю, 21% включают мультфильмы несколько раз в месяц, а 18% обращаются к данному жанру один раз в неделю.