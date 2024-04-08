Вышел тизер сериала «Идущие на смерть» с Энтони Хопкинсом

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Опубликован тизер сериала «Идущие на смерть» Роланда Эммериха («Падение Луны»). Действие масштабной исторической драмы развернется в Древнем Риме II века в противоречивом и коррумпированном мире гладиаторских боев.

В проекте снялись Энтони Хопкинс, Иван Реон, Димитри Леонидас, Джоджо Макари, Габриэлла Пессион, Сара Мартинс-Курт, Мо Хашим, Том Хьюз, Лираз Чархи, Йоханнес Хаукур Йоханнессон и Руперт Пенри-Джонс.

Премьера «Идущих на смерть» пройдет 18 июля на платформе Peacock.