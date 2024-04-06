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Моана 2: Disney опубликовал новый кадр мультфильма
Фильмы и сериалы

Сегодня, 17:20

0 мин.

Disney представила новый кадр мультфильма «Моана 2»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из мультфильма «Моана 2».
Фото Кадр из мультфильма «Моана 2»
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Disney опубликовала новый кадр из мультфильма «Моана 2». Сюжет сиквела будет сосредоточен путешествиях главной героини спустя три года после событий первой части, которая вышла восемь лет назад.

Кадр из мультфильма «Моана 2»
Фото Кадр из мультфильма «Моана 2»

Режиссером «Моаны 2» будет Дэйв Деррик-младший. За саундтрек мультфильма отвечают лауреаты премии «Грэмми» Эбигейл Барлоу и Эмили Бэр.

Премьера сиквела запланирована на 27 ноября 2024 года.

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