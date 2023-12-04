Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Бурунов заявил, что в сериале «Слово пацана» нет ни малейшей фальши и картонности
Фильмы и сериалы

Сегодня, 13:41

1 мин.

Сергей Бурунов — про сериал «Слово пацана»: «Когда я прочел сценарий, я был просто в потрясении»

Виктория Кравченко
Сергей Бурунов в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».
Фото Кадр из сериала
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Российский актер Сергей Бурунов рассказал, что думает о сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Он восхитился сценарием ленты и отметил, что не увидел там ни малейшей фальши.

«Я 25 лет занимаюсь тем, чем занимаюсь. Когда я прочел сценарий, я был просто в потрясении. Потому что такой точности, правды и глубины я давно не встречал в современных сценариях. Невозможно оторваться, я не увидел там ни малейшей фальши и картонности», — сказал Бурунов в шоу «Кстати» для «VK Клипов».

«Слово пацана. Кровь на асфальте» стал самым популярным сериалом ноября 2023 года. Проект переместился в рейтинге «250 лучших сериалов» на Кинопоиске с 9-го на 4-е место, и даже оставил позади культовые сериалы «Офис», «Сопрано» и «Друзья».

Когда выйдет 6 серия «Слово пацана» и где ее смотреть

3
1
Новости холдинга
В России поставлен новый рекорд по нераспроданному жилью в новостройках
Двое пострадавших при пожаре в квартире в Москве детей скончались
Украинский пленный рассказал о попадании на позиции ВС РФ из-за пьяного водителя БМП
Минобороны показало видео штурма Артемовского в ДНР
dasdsadada

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Последние новости
13:20
Warner Bros. показала трейлер постапокалиптического боевика «Фуриоса»
12:35
«Папины дочки. Новогодние»: сюжет и дата выхода фильма
11:30
«Надеюсь, людям скоро это надоест». Джоди Фостер считает, что период популярности кинокомиксов затянулся
10:50
Анджей Сапковский рассказал о выборе Генри Кавилла на роль Геральта
2 дек 17:14
Грушевский — о сериале «Слово пацана»: «Идет речь о хорошем сценарии и драматургии»
dasdsadada