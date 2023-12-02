Когда выйдет 6 серия «Слово пацана» и где ее смотреть

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«Слово пацана. Кровь на асфальте» стал самым популярным сериалом ноября 2023 года. Проект переместился в рейтинге «250 лучших сериалов» на Кинопоиске с 9-го на 4-е место, и даже оставил позади культовые сериалы «Офис», «Сопрано» и «Друзья».

Сюжет разворачивается в 80-е годы. Родители пытаются выживать в эпоху всеобщего безденежья, а их дети тем временем предоставлены сами себе и пытаются адаптироваться к маргинальным уличным законам.

В сериале снялись Иван Янковский, Рузиль Минекаев, Леон Кемстач, Елизавета Базыкина, Анна Пересильд, Сергей Бурунов и многие другие.

Шестая серия станет доступна на платформах Wink и START с 7 декабря.