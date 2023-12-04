Джаред Падалеки и Дженсен Эклс рассказали о возможном возвращении «Сверхъестественного»

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На конвенции Creation 2023 Джаред Падалеки и Дженсен Эклс рассказали, что не исключают возможности возвращения «Сверхъестественного».

«У меня есть кое-какие идеи, и я надеюсь, что теперь, когда сценаристы и актеры вернулись к работе, мы сможем все обсудить», — сказал Падалеки.

«Оставайтесь с нами. По этому поводу уже ведутся разговоры», — добавил Эклс.

Сериал «Сверхъестественное» продержался в эфире 15 сезонов. Последняя (на данный момент) серия проекта вышла 19 ноября 2020 года.