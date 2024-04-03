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Брат 3: показ в Каннах, Валерий Переверзев, о чем фильм
Фильмы и сериалы

Сегодня, 19:10

1 мин.

Фильм «Брат 3» Валерия Переверзева покажут в Каннах

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Брат 3».
Фото Кадр из фильма «Брат 3»
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Продюсер фильма «Брат 3» Юлия Переверзева в своих соцсетях сообщила, что картина будет презентована на Каннском кинорынке Marche du Film под названием THE BRATTT.

Не исключено, что в Каннах криминальная комедия сможет найти международного прокатчика.

Проект режиссера Валерия Переверзева («Пятерка Синей Бороды: Смертельные билборды») «Брат 3» рассказывает о двух грабителях-неудачниках, которые проваливают задание, тем самым запуская вереницу событий, которые меняют многие жизни.

В фильме «Брат 3» снялись Александра Вознесенская, Василий Карпенко, Юрий Торсуев, Владимир Торсуев, Андрей Петелин, Наталья Репина, Александр Эдигер, Оливье Сиу, Птаха и Эрик Робертс.

Брат 3, 2024. Режиссер Валерий Переверзев анонсировал хоррор «Брат 4»

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