Режиссер Валерий Переверзев анонсировал хоррор «Брат 4»

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1 февраля в российский прокат вышла картина «Брат 3» Валерия Переверзева, а теперь режиссер анонсировал продолжение истории.

«Брат 4», по словам режиссера, планируется в жанре хоррор. Съемки фильма будут проходить в России и в Японии у подножья горы Фудзи.

Сейчас «Брат 4» находится на стадии поиска актеров на главные и второстепенные роли.