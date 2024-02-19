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Брат 4: анонс, сюжет, разработка
Фильмы и сериалы

19 февраля, 21:20

0 мин.

Режиссер Валерий Переверзев анонсировал хоррор «Брат 4»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Брат 3».
Фото Кадр из фильма «Брат 3»
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1 февраля в российский прокат вышла картина «Брат 3» Валерия Переверзева, а теперь режиссер анонсировал продолжение истории.

«Брат 4», по словам режиссера, планируется в жанре хоррор. Съемки фильма будут проходить в России и в Японии у подножья горы Фудзи.

Сейчас «Брат 4» находится на стадии поиска актеров на главные и второстепенные роли.

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