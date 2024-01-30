Криминальная комедия «Брат 3» выйдет в кинотеатрах 1 февраля
1 февраля в российский прокат выйдет криминальная комедия «Брат 3» Валерия Переверзева («Пятерка Синей Бороды: Смертельные билборды»). По сюжету два грабителя-неудачника проваливают задание, тем самым запустив вереницу событий, которые изменят многие жизни.
В фильме снялись Александра Вознесенская, Василий Карпенко, Владимир Торсуев, Юрий Торсуев, Оливье Сиу, Костас Мэндилор, Эрик Робертс, Антон Зацепин, Юлия Переверзева и Мики Авалон.
«Брат 3» начнут показывать в российских кинотеатрах с 1 февраля.
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