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Банда ЗИГ ЗАГ 2024: актерский состав, кто снялся в сериале
Фильмы и сериалы

Сегодня, 18:15

1 мин.

Кто снялся в сериале «Банда ЗИГ ЗАГ»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Банда ЗИГ ЗАГ».
Фото Кадр из сериала «Банда ЗИГ ЗАГ»
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28 января на телеканале РЕН ТВ прошла премьера сериала «Банда ЗИГ ЗАГ». Проект посвящен малоизвестной части истории блокадного Ленинграда: сотрудники Ленинградского УгРо противостоят банде, занимающейся подделкой продовольственных карточек.

В «Банде ЗИГ ЗАГ» снялись Игорь Петренко (Тихон Львов), Александр Устюгов (Феликс Свидерский), Олег Филипчик (Аверин), Сергей Белов (Бобров), Сослан Фидаров (Штейн), Денис Константинов (Стефанко), Роман Синицын (Уклейкин), Алексей Потапов (Коржевой), Павел Трубинер (Кириллов) и Екатерина Вилкова (Зинаида).

Все эпизоды сериала доступны на платформе KION.

Банда ЗИГ ЗАГ, РЕН&nbsp;ТВ. Павел Трубинер рассказал о подготовке к роли в сериале «Банда ЗИГ ЗАГ»

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