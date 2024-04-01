Фильм «Артур, ты король» с Марком Уолбергом выйдет в российский прокат 4 апреля

4 апреля в российских кинотеатрах стартуют показы фильма «Артур, ты король» Саймона Селлана Джонса («Видеть»).

По сюжету картины капитан команды по приключенческим гонкам во время забега сталкивается с раненой бродячей собакой еще не подозревая, как эта встреча повлияет на всю его дальнейшую жизнь.

В проекте снялись Марк Уолберг, Симу Лю, Джульет Райлэнс, Натали Эммануэль, Али Сулиман, Беар Гриллс, Пол Гилфойл, Роб Коллинз, Карлтон Берд и Сиси Валентина.

Российская премьера фильма «Артур, ты король» пройдет 4 апреля.