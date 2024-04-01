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Артур ты король фильм 2024: дата выхода, где смотреть, трейлер, сюжет, актеры
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Сегодня, 22:20

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Фильм «Артур, ты король» с Марком Уолбергом выйдет в российский прокат 4 апреля

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Артур, ты король».
Фото Кадр из фильма «Артур, ты король»
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4 апреля в российских кинотеатрах стартуют показы фильма «Артур, ты король» Саймона Селлана Джонса («Видеть»).

По сюжету картины капитан команды по приключенческим гонкам во время забега сталкивается с раненой бродячей собакой еще не подозревая, как эта встреча повлияет на всю его дальнейшую жизнь.

В проекте снялись Марк Уолберг, Симу Лю, Джульет Райлэнс, Натали Эммануэль, Али Сулиман, Беар Гриллс, Пол Гилфойл, Роб Коллинз, Карлтон Берд и Сиси Валентина.

Российская премьера фильма «Артур, ты король» пройдет 4 апреля.

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