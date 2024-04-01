Триллер «Город тайн: Исчезнувшая» выйдет в российский прокат 18 апреля

Читайте нас в

18 апреля в российский прокат выйдет триллер «Город тайн: Исчезнувшая». Режиссером и сценаристом проекта выступил Роберт Коннолли («Друг в океане»).

По сюжету картины группа женщин участвует в корпоративном туристическом походе, и, когда одна из них внезапно пропадает, федеральные агенты присоединяются к поискам, надеясь найти героиню невредимой.

В фильме снялись Эрик Бана, Анна Торв, Деборра-Ли Фернесс, Робин МакЛиви, Сиси Стрингер, Люси Анселл, Жаклин Маккензи, Джереми Линдсэй Тейлор, Ричард Роксбург и Тони Бриггс.

Фильм «Город тайн: Исчезнувшая» будет доступен к просмотру в российских кинотеатрах с 18 апреля.