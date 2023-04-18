5 звезд, которые набрали лишний вес
Несмотря на возможность обратиться к топовым косметологам, диетологам и тренерам, звездам не чужды человеческие слабости. Кто-то не может без сладкого, а кто-то любит фастфуд. Правда, в отличие от простых смертных, даже скромное желание побаловать себя чем-нибудь вкусненьким, может вырасти в большую проблему, из-за которой несложно лишиться роли, контракта, а порой и любви фанатов. Но некоторым знаменитостям лишний вес не мешает, а даже помогает. Обсудили звезд, набравших лишние кило, с врачом-диетологом, кандидатом медицинских наук и гастроэнтерологом Рустемом Садыковым.
Джона Хилл
Обаятельный комик и актер Джона Хилл, известный большинству по фильмам «Мачо и ботан», «СуперПерцы» и, конечно же, «Волк с Уолл-Стрит», неоднократно набирал и терял вес. Каждый раз он откровенно рассказывал о своих проблемах с телом и уверенностью в себе. Похудев в 2012 году, он снова начал стремительно набирать вес. Актер признался, что ни новый образ жизни, ни тело не были для него комфортными.
Непонятно, почему Хилл недавно набрал вес, но некоторые предполагают, что это может быть связано с проблемами со здоровьем или стрессом.
Однако в апреле 2023 года папарацци сфотографировали Хилла во время серфинга. И, кажется, ему удалось не только вернуть прежнюю форму, но и улучшить результаты. На последних фото актер выглядит настолько похудевшим, что многие фанаты высказали беспокойство о его здоровье. Ждем официального выхода знаменитости, чтобы оценить его достижения!
Келли Кларксон
Певица и телеведущая Келли Кларксон, прославившаяся после победы в первом сезоне American Idol и прогремевшая на весь мир в 2005 году с хитом Because of You, в последние годы набрала вес. Для нее это обернулось критикой в социальных сетях и со стороны некоторых СМИ. Кларксон открыто рассказала о своей борьбе с лишним весом и депрессии, связав увеличение веса с гормональными изменениями и проблемами с щитовидной железой. И тем не менее это не помешало, а только подогрело интерес публики к выходу ее нового альбома в июне этого года.
Джеймс Корден
Британский комик и ведущий «Очень позднего шоу» на канале CBS Джеймс Корден с годами вместе с популярностью обрел и лишний вес. Он никогда не отличался особой стройностью, тем не менее каждая новая прибавка в весе вызывает критику зрителей.
Какое-то время комик даже сотрудничал с американской компанией WW International Inc., предлагавшей различные продукты и услуги для похудения. Корден шутит, что каждый раз в конце года обещает себе, наконец, похудеть в новом году, но после рождественских праздников сметает все подряд и набирает еще больше.
Полнота комику периодически даже играла на руку и стала его фишкой, например, после сериала «Толстые друзья».
Камила Кабелло
Коронавирусные локдауны и самоизоляция не прошли даром. На прибавку в весе жаловались многие, в том числе и знаменитости. А жалоб некоторых не дождались — папарацци беспощадно ловили в кадр приумножающиеся складки на боках. В случае с кубино-американской певицей Камилой Кабелло это было не так сложно, если учесть ее пристрастие к открытым нарядам в повседневной жизни. Девушку накрыло лавиной критики, а ее фото разлетелись по всем журналам.
После этого девушка научилась скрывать свои недостатки с помощью стилистов и изысканных нарядов от кутюр. Нельзя сказать, что лишний вес украсил ее или сыграл сильно на руку, но Камила Кабелло выглядит вполне привлекательно и с ним. Стоит отметить, певица нашла вполне приемлемое оправдание своему внешнему виду, заявив, что стандарты современной красоты не имеют ничего общего с реальной жизнью и заставляют женщин чувствовать себя дискомфортно. Кругом ограничения, диеты, фотошоп и выгодные ракурсы, которые только усугубляют эту проблему. И с ней нельзя не согласиться.
Селена Гомез
После церемонии вручения на «Золотом Глобусе» в этом году на Селену Гомез в очередной раз обрушился шквал нелицеприятных комментариев относительно ее веса и внешнего вида. Не спасло обаятельную актрису и певицу даже роскошное платье от Valentino. В этот раз она решила не молчать и объяснила все тем, что очень хорошо провела рождественские каникулы. Очередное подтверждение тому, что звезды тоже люди, и праздничный загул для них может обернуться парой-тройкой, а иногда и большим количеством лишних килограммов. В случае с Селеной все не так просто, но радостно, что она до сих пор не утратила чувство юмора.
Актриса всегда очень чутко относилась к своему внешнему виду, включая вес. Комментарии хейтеров нередко вгоняли ее в депрессию (и усугубляли это состояние), для которой всегда находились причины, особенно на личном фронте. Но в последние годы они стали более вескими: в 2013 году Селене диагностировали волчанку — тяжелое аутоиммунное заболевание, а в 2017-м была проведена операция по пересадке почки. Причина лишнего веса, по словам самой актрисы, кроется в сильнодействующих гормональных препаратах.
Известные люди, как и все прочие, могут столкнуться с личными трудностями, проблемами со здоровьем и переменами в образе жизни, которые влияют на внешность. Но независимо от этого каждый достоин понимания и уважения за свой талант и труд.
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