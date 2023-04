5 звезд, которые набрали лишний вес

Несмотря на возможность обратиться к топовым косметологам, диетологам и тренерам, звездам не чужды человеческие слабости. Кто-то не может без сладкого, а кто-то любит фастфуд. Правда, в отличие от простых смертных, даже скромное желание побаловать себя чем-нибудь вкусненьким, может вырасти в большую проблему, из-за которой несложно лишиться роли, контракта, а порой и любви фанатов. Но некоторым знаменитостям лишний вес не мешает, а даже помогает. Обсудили звезд, набравших лишние кило, с врачом-диетологом, кандидатом медицинских наук и гастроэнтерологом Рустемом Садыковым.

Джона Хилл

Фото Global Look Press

Обаятельный комик и актер Джона Хилл, известный большинству по фильмам «Мачо и ботан», «СуперПерцы» и, конечно же, «Волк с Уолл-Стрит», неоднократно набирал и терял вес. Каждый раз он откровенно рассказывал о своих проблемах с телом и уверенностью в себе. Похудев в 2012 году, он снова начал стремительно набирать вес. Актер признался, что ни новый образ жизни, ни тело не были для него комфортными.

Однако в апреле 2023 года папарацци сфотографировали Хилла во время серфинга. И, кажется, ему удалось не только вернуть прежнюю форму, но и улучшить результаты. На последних фото актер выглядит настолько похудевшим, что многие фанаты высказали беспокойство о его здоровье. Ждем официального выхода знаменитости, чтобы оценить его достижения!

Келли Кларксон

Фото Global Look Press

Певица и телеведущая Келли Кларксон, прославившаяся после победы в первом сезоне American Idol и прогремевшая на весь мир в 2005 году с хитом Because of You, в последние годы набрала вес. Для нее это обернулось критикой в социальных сетях и со стороны некоторых СМИ. Кларксон открыто рассказала о своей борьбе с лишним весом и депрессии, связав увеличение веса с гормональными изменениями и проблемами с щитовидной железой. И тем не менее это не помешало, а только подогрело интерес публики к выходу ее нового альбома в июне этого года.

Джеймс Корден

Фото Global Look Press

Британский комик и ведущий «Очень позднего шоу» на канале CBS Джеймс Корден с годами вместе с популярностью обрел и лишний вес. Он никогда не отличался особой стройностью, тем не менее каждая новая прибавка в весе вызывает критику зрителей.

Какое-то время комик даже сотрудничал с американской компанией WW International Inc., предлагавшей различные продукты и услуги для похудения. Корден шутит, что каждый раз в конце года обещает себе, наконец, похудеть в новом году, но после рождественских праздников сметает все подряд и набирает еще больше.

Полнота комику периодически даже играла на руку и стала его фишкой, например, после сериала «Толстые друзья».

Камила Кабелло

Фото Global Look Press

Коронавирусные локдауны и самоизоляция не прошли даром. На прибавку в весе жаловались многие, в том числе и знаменитости. А жалоб некоторых не дождались — папарацци беспощадно ловили в кадр приумножающиеся складки на боках. В случае с кубино-американской певицей Камилой Кабелло это было не так сложно, если учесть ее пристрастие к открытым нарядам в повседневной жизни. Девушку накрыло лавиной критики, а ее фото разлетелись по всем журналам.

После этого девушка научилась скрывать свои недостатки с помощью стилистов и изысканных нарядов от кутюр. Нельзя сказать, что лишний вес украсил ее или сыграл сильно на руку, но Камила Кабелло выглядит вполне привлекательно и с ним. Стоит отметить, певица нашла вполне приемлемое оправдание своему внешнему виду, заявив, что стандарты современной красоты не имеют ничего общего с реальной жизнью и заставляют женщин чувствовать себя дискомфортно. Кругом ограничения, диеты, фотошоп и выгодные ракурсы, которые только усугубляют эту проблему. И с ней нельзя не согласиться.

Селена Гомез

Фото Global Look Press

После церемонии вручения на «Золотом Глобусе» в этом году на Селену Гомез в очередной раз обрушился шквал нелицеприятных комментариев относительно ее веса и внешнего вида. Не спасло обаятельную актрису и певицу даже роскошное платье от Valentino. В этот раз она решила не молчать и объяснила все тем, что очень хорошо провела рождественские каникулы. Очередное подтверждение тому, что звезды тоже люди, и праздничный загул для них может обернуться парой-тройкой, а иногда и большим количеством лишних килограммов. В случае с Селеной все не так просто, но радостно, что она до сих пор не утратила чувство юмора.

Актриса всегда очень чутко относилась к своему внешнему виду, включая вес. Комментарии хейтеров нередко вгоняли ее в депрессию (и усугубляли это состояние), для которой всегда находились причины, особенно на личном фронте. Но в последние годы они стали более вескими: в 2013 году Селене диагностировали волчанку — тяжелое аутоиммунное заболевание, а в 2017-м была проведена операция по пересадке почки. Причина лишнего веса, по словам самой актрисы, кроется в сильнодействующих гормональных препаратах.

Известные люди, как и все прочие, могут столкнуться с личными трудностями, проблемами со здоровьем и переменами в образе жизни, которые влияют на внешность. Но независимо от этого каждый достоин понимания и уважения за свой талант и труд.

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!