Стиль жизни
Подглядывать
Мода Деньги Мотивация
Игры
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Жизнь и общество

Сегодня, 13:00

5 звезд, которые набрали лишний вес

Ольга Стрельникова
Рустем Садыков
Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

Подробнее о проверке фактов
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Актриса Селена Гомез.
Фото Global Look Press

Несмотря на возможность обратиться к топовым косметологам, диетологам и тренерам, звездам не чужды человеческие слабости. Кто-то не может без сладкого, а кто-то любит фастфуд. Правда, в отличие от простых смертных, даже скромное желание побаловать себя чем-нибудь вкусненьким, может вырасти в большую проблему, из-за которой несложно лишиться роли, контракта, а порой и любви фанатов. Но некоторым знаменитостям лишний вес не мешает, а даже помогает. Обсудили звезд, набравших лишние кило, с врачом-диетологом, кандидатом медицинских наук и гастроэнтерологом Рустемом Садыковым.

Джона Хилл

Актер Джона Хилл.
Фото Global Look Press

Обаятельный комик и актер Джона Хилл, известный большинству по фильмам «Мачо и ботан», «СуперПерцы» и, конечно же, «Волк с Уолл-Стрит», неоднократно набирал и терял вес. Каждый раз он откровенно рассказывал о своих проблемах с телом и уверенностью в себе. Похудев в 2012 году, он снова начал стремительно набирать вес. Актер признался, что ни новый образ жизни, ни тело не были для него комфортными.

Непонятно, почему Хилл недавно набрал вес, но некоторые предполагают, что это может быть связано с проблемами со здоровьем или стрессом.
Рустем Садыков
Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук

Однако в апреле 2023 года папарацци сфотографировали Хилла во время серфинга. И, кажется, ему удалось не только вернуть прежнюю форму, но и улучшить результаты. На последних фото актер выглядит настолько похудевшим, что многие фанаты высказали беспокойство о его здоровье. Ждем официального выхода знаменитости, чтобы оценить его достижения!

Келли Кларксон

Певица Келли Кларксон.
Фото Global Look Press

Певица и телеведущая Келли Кларксон, прославившаяся после победы в первом сезоне American Idol и прогремевшая на весь мир в 2005 году с хитом Because of You, в последние годы набрала вес. Для нее это обернулось критикой в социальных сетях и со стороны некоторых СМИ. Кларксон открыто рассказала о своей борьбе с лишним весом и депрессии, связав увеличение веса с гормональными изменениями и проблемами с щитовидной железой. И тем не менее это не помешало, а только подогрело интерес публики к выходу ее нового альбома в июне этого года.

Девушка на&nbsp;пляже. Эксперт назвал 5 способов похудеть без тренировок в фитнес-зале

Джеймс Корден

Комик Джеймс Корден.
Фото Global Look Press

Британский комик и ведущий «Очень позднего шоу» на канале CBS Джеймс Корден с годами вместе с популярностью обрел и лишний вес. Он никогда не отличался особой стройностью, тем не менее каждая новая прибавка в весе вызывает критику зрителей.

Какое-то время комик даже сотрудничал с американской компанией WW International Inc., предлагавшей различные продукты и услуги для похудения. Корден шутит, что каждый раз в конце года обещает себе, наконец, похудеть в новом году, но после рождественских праздников сметает все подряд и набирает еще больше.

Полнота комику периодически даже играла на руку и стала его фишкой, например, после сериала «Толстые друзья».

Камила Кабелло

Певица Камила Кабелло.
Фото Global Look Press

Коронавирусные локдауны и самоизоляция не прошли даром. На прибавку в весе жаловались многие, в том числе и знаменитости. А жалоб некоторых не дождались — папарацци беспощадно ловили в кадр приумножающиеся складки на боках. В случае с кубино-американской певицей Камилой Кабелло это было не так сложно, если учесть ее пристрастие к открытым нарядам в повседневной жизни. Девушку накрыло лавиной критики, а ее фото разлетелись по всем журналам.

После этого девушка научилась скрывать свои недостатки с помощью стилистов и изысканных нарядов от кутюр. Нельзя сказать, что лишний вес украсил ее или сыграл сильно на руку, но Камила Кабелло выглядит вполне привлекательно и с ним. Стоит отметить, певица нашла вполне приемлемое оправдание своему внешнему виду, заявив, что стандарты современной красоты не имеют ничего общего с реальной жизнью и заставляют женщин чувствовать себя дискомфортно. Кругом ограничения, диеты, фотошоп и выгодные ракурсы, которые только усугубляют эту проблему. И с ней нельзя не согласиться.

Как быстро похудеть к&nbsp;лету. Как быстро похудеть к лету? 5 эффективных советов

Селена Гомез

Актриса Селена Гомез.
Фото Global Look Press

После церемонии вручения на «Золотом Глобусе» в этом году на Селену Гомез в очередной раз обрушился шквал нелицеприятных комментариев относительно ее веса и внешнего вида. Не спасло обаятельную актрису и певицу даже роскошное платье от Valentino. В этот раз она решила не молчать и объяснила все тем, что очень хорошо провела рождественские каникулы. Очередное подтверждение тому, что звезды тоже люди, и праздничный загул для них может обернуться парой-тройкой, а иногда и большим количеством лишних килограммов. В случае с Селеной все не так просто, но радостно, что она до сих пор не утратила чувство юмора.

Актриса всегда очень чутко относилась к своему внешнему виду, включая вес. Комментарии хейтеров нередко вгоняли ее в депрессию (и усугубляли это состояние), для которой всегда находились причины, особенно на личном фронте. Но в последние годы они стали более вескими: в 2013 году Селене диагностировали волчанку — тяжелое аутоиммунное заболевание, а в 2017-м была проведена операция по пересадке почки. Причина лишнего веса, по словам самой актрисы, кроется в сильнодействующих гормональных препаратах.

Известные люди, как и все прочие, могут столкнуться с личными трудностями, проблемами со здоровьем и переменами в образе жизни, которые влияют на внешность. Но независимо от этого каждый достоин понимания и уважения за свой талант и труд.

Ирина Шейк и&nbsp;Брэдли Купер. 6 русских девушек, покоривших сердца зарубежных знаменитостей

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Мотивация
2
1
Читайте также
Парламент Британии начал расследование в отношении премьера Сунака
Трепова после теракта пыталась пустить оперативников по ложному следу
Суд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима
Стало известно об изнасиловании найденной мертвой в Тихвине школьницы
Популярное видео
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Куда идти Никите Гусеву?
«Даллас» — «Миннесота»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Айлендерс»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Анонс Кубка Стэнли, будущее «Вашингтона» и «Питтсбурга»
Перед финалом Кубка Гагарина и сезон в ВХЛ
Ротенберг — тренер сборной
«Валенсия» — «Севилья»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Альмерия»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
Будет ли в финале скучный хоккей?
«Кадис» — «Реал»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Атлетик» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Какую зарплату просит Ткачев у «Авангарда»
«Нэшвилл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Камила Валиева: итоги сезона
Новые правила КХЛ. День с Алексеем Шевченко
«Эдмонтон» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Лада» снова в КХЛ: бюджет и будущее клуба
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Как выглядят знаменитости до и после пластики? 8 удачных и не очень примеров
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости