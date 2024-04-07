7 бьюти-советов от известных косметологов, которых любят западные звезды

7 апреля в России отмечается День косметолога. Вместе с косметологом Валерией Ульяновой собрали бьюти-советы от помощников звезд и выяснили, так ли они эффективны на самом деле.

Гарольд Лансер и его «правило 60 секунд»

Доктор Гарольд Лансер, который следит за красотой Бейонсе, Джей Ло и Скарлетт Йоханссон, безоговорочно верит в действие «правила 60 секунд». Согласно ему, увлажняющий крем нужно наносить на кожу сразу же после умывания. Если этого не сделать, то уже через одну минуту кожа начнет терять влагу, а эффект крема сведется к минимуму.

Но такой способ подойдет далеко не всем.

Нерида Джой и чистые наволочки

Дерматолог Нерида Джой рекомендует Риз Уизерспун менять наволочку на подушке два раза в неделю, а полотенце для лица — ежедневно. Эти простые манипуляции, по словам звездного эксперта, позволяют избежать воспалений, которые активно провоцируют бактерии и мелкие паразиты, живущие в волокнах ткани.

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Кроме того, Нерида советует всегда иметь при себе антисептические салфетки, чтобы протирать ими экран смартфона.

Сара Чапман и гидрофильное масло

Звездный косметолог Сара Чапман, которую так любит Виктория Бекхэм, уверена, что гидрофильное масло — это будущее косметологии. По ее словам, это средство легко удаляет макияж и другие загрязнения, но при этом не нарушает гидролипидный баланс кожи.

Но и у этого совета есть важные нюансы.

Жоэль Сиокко и массаж лица

Жоэль Сиокко — врач-косметолог, знаменитый автор скульптурно-буккального массажа — метода, при котором специалист воздействует на мышцы лица как с внешней стороны, так и изнутри, через рот.

Своим клиентам, среди которых Натали Портман и Моника Беллуччи, бьюти-профи советует немного разогревать кожу перед нанесением косметических средств. Это можно сделать с помощью пощипывания щек, похлопывания подбородка, постукивания кончиками пальцев по лбу.

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Кроме того, эксперт рекомендует наносить косметические кремы в два слоя. Первый — точечно на проблемные зоны лица, например лоб. Средство необходимо слегка вбить в кожу кончиками пальцев до полного впитывания. А затем нанести второй слой распределяющими движениями по всему лицу.

Анастейша Ахиллеос и отказ от спиртосодержащей косметики

На прием к косметологу Анастейше Ахиллеос приходят такие звезды, как Камерон Диас и Гвинет Пэлтроу. Своим пациентам она рекомендует использовать средства на основе молочной или салициловой кислоты и отказаться от спиртосодержащей косметики. По ее словам, она пересушивает кожу.

А тем, кто страдает расширенными порами, Ахиллеос советует прикладывать к лицу горячее полотенце с парой капель лавандового масла. Ритуал следует повторять три-четыре раза в неделю перед сном.

Мами Макдональд и маска из яичного белка

Актриса Ева Мендес обладает безупречной кожей, а все благодаря уходу от Мами Макдональд. Ее бюджетный бьюти-секрет для жирной и проблемной кожи — маска из белка куриного яйца.

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Косметолог рекомендует нанести куриный белок в два слоя на проблемную зону, подержать пару минут, а затем аккуратно смыть его и промокнуть лицо полотенцем. По словам эксперта, белок подсушивает акне и снимает покраснение.

Кристи Кидд и мягкий уход за кожей

Кендалл Дженнер довольно долго страдала акне. Сейчас от былых проблем с кожей не осталось и следа. Звезда уверена, что акне прошло благодаря советам от косметолога Кристи Кидд.

По настоянию доктора модель перестала пользоваться косметикой с абразивными частичками (скрабами и гоммажами) и перешла на мягкий очищающий уход без мыла и спиртосодержащих средств.

По словам Кидд, правильно подобранные косметические средства деликатно воздействуют на кожу и приводят к скорейшему избавлению от прыщей и покраснений.