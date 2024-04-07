7 бьюти-советов от известных косметологов, которых любят западные звезды
7 апреля в России отмечается День косметолога. Вместе с косметологом Валерией Ульяновой собрали бьюти-советы от помощников звезд и выяснили, так ли они эффективны на самом деле.
Гарольд Лансер и его «правило 60 секунд»
Доктор Гарольд Лансер, который следит за красотой Бейонсе, Джей Ло и Скарлетт Йоханссон, безоговорочно верит в действие «правила 60 секунд». Согласно ему, увлажняющий крем нужно наносить на кожу сразу же после умывания. Если этого не сделать, то уже через одну минуту кожа начнет терять влагу, а эффект крема сведется к минимуму.
Но такой способ подойдет далеко не всем.
Если вы страдаете акне или серьезными заболеваниями кожи, то «правило 60 секунд» будет бесполезным. Важнее регулярный и грамотный уход за кожей.
Нерида Джой и чистые наволочки
Дерматолог Нерида Джой рекомендует Риз Уизерспун менять наволочку на подушке два раза в неделю, а полотенце для лица — ежедневно. Эти простые манипуляции, по словам звездного эксперта, позволяют избежать воспалений, которые активно провоцируют бактерии и мелкие паразиты, живущие в волокнах ткани.
Кроме того, Нерида советует всегда иметь при себе антисептические салфетки, чтобы протирать ими экран смартфона.
Наволочки и полотенца — прекрасная среда для размножения пылевых клещей и бактерий. Если их не стирать, есть риск заполучить бронхит, аллергию, а также проблемы с кожей.
Сара Чапман и гидрофильное масло
Звездный косметолог Сара Чапман, которую так любит Виктория Бекхэм, уверена, что гидрофильное масло — это будущее косметологии. По ее словам, это средство легко удаляет макияж и другие загрязнения, но при этом не нарушает гидролипидный баланс кожи.
Но и у этого совета есть важные нюансы.
Гидрофильное масло противопоказано людям с комбинированной и жирной кожей. Оно может привести к воспалениям, закрытым камедонам и черным точкам.
Жоэль Сиокко и массаж лица
Жоэль Сиокко — врач-косметолог, знаменитый автор скульптурно-буккального массажа — метода, при котором специалист воздействует на мышцы лица как с внешней стороны, так и изнутри, через рот.
Своим клиентам, среди которых Натали Портман и Моника Беллуччи, бьюти-профи советует немного разогревать кожу перед нанесением косметических средств. Это можно сделать с помощью пощипывания щек, похлопывания подбородка, постукивания кончиками пальцев по лбу.
Кроме того, эксперт рекомендует наносить косметические кремы в два слоя. Первый — точечно на проблемные зоны лица, например лоб. Средство необходимо слегка вбить в кожу кончиками пальцев до полного впитывания. А затем нанести второй слой распределяющими движениями по всему лицу.
Второй раз крем нужно наносить вдоль массажных линий, немного массируя при этом лицо. И соблюдать меры предосторожности, которые указаны на упаковке.
Анастейша Ахиллеос и отказ от спиртосодержащей косметики
На прием к косметологу Анастейше Ахиллеос приходят такие звезды, как Камерон Диас и Гвинет Пэлтроу. Своим пациентам она рекомендует использовать средства на основе молочной или салициловой кислоты и отказаться от спиртосодержащей косметики. По ее словам, она пересушивает кожу.
При регулярном использовании спиртосодержащей продукции нарушается водно-солевой баланс кожи. Могут возникнуть микроповреждения и раздражения.
А тем, кто страдает расширенными порами, Ахиллеос советует прикладывать к лицу горячее полотенце с парой капель лавандового масла. Ритуал следует повторять три-четыре раза в неделю перед сном.
Кожа может специфически отреагировать на подобную процедуру. Не стоит забывать и про аллергические реакции. Если мучают расширенные поры, лучше обратиться к профессионалу.
Мами Макдональд и маска из яичного белка
Актриса Ева Мендес обладает безупречной кожей, а все благодаря уходу от Мами Макдональд. Ее бюджетный бьюти-секрет для жирной и проблемной кожи — маска из белка куриного яйца.
Косметолог рекомендует нанести куриный белок в два слоя на проблемную зону, подержать пару минут, а затем аккуратно смыть его и промокнуть лицо полотенцем. По словам эксперта, белок подсушивает акне и снимает покраснение.
Яичный белок есть в составе некоторых косметических продуктов. Однако воспринимать его как панацею от акне не стоит.
Кристи Кидд и мягкий уход за кожей
Кендалл Дженнер довольно долго страдала акне. Сейчас от былых проблем с кожей не осталось и следа. Звезда уверена, что акне прошло благодаря советам от косметолога Кристи Кидд.
По настоянию доктора модель перестала пользоваться косметикой с абразивными частичками (скрабами и гоммажами) и перешла на мягкий очищающий уход без мыла и спиртосодержащих средств.
Задача косметолога — приумножить красоту пациента, подобрать лечение исходя из индивидуальных особенностей человека.
По словам Кидд, правильно подобранные косметические средства деликатно воздействуют на кожу и приводят к скорейшему избавлению от прыщей и покраснений.