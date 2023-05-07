Косметические средства, которые точно навредят вашей коже
Средства, которые призваны делать нас моложе и красивее, а также решать различные проблемы с кожей, иногда сами их создают или усугубляют. Бывает, дело в неграмотном подходе, когда косметику используют не по назначению. Например, крем для тела или для рук наносят на лицо. Но порой в поисках причины не нужно далеко ходить — она может заключаться в баночке с вашим любимым кремом.
Средств, которые могут навредить коже, — множество. И причины такого воздействия чаще всего написаны мелким шрифтом на упаковке. Вы верно все поняли — речь о составе и его компонентах. Некоторые из них лишат не только красоты, но и здоровья, а также потребуют длительного восстановления. К ним относятся:
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агрессивные очищающие средства;
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средства для пилинга с концентрированными кислотами;
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тоники и лосьоны, содержащие спирты;
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средства для обезжиривания кожи;
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косметика с парабенами в составе.
Важно помнить, что каждый человек уникален. То, что подходит для одного, может оказаться вредным для другого. Перед использованием новой косметики всегда проводите тест на небольшом участке кожи и следите за реакцией на продукт в течение нескольких дней. Если появляются какие-либо признаки раздражения или аллергии, следует прекратить использование продукта и обратиться к врачу или косметологу для консультации.
Какие средства вредны для кожи, рассказала врач-косметолог, дерматовенеролог Елена Богатова.
Агрессивные очищающие средства
Некоторые очищающие средства могут иметь в составе сильные щелочные вещества. Они разрушают естественный защитный барьер кожи и сильно ее сушат. Из-за этого может возникнуть шелушение, раздражение и даже воспаления на коже.
Средства для пилинга с кислотами
Средства для отшелушивания, которые содержат агрессивные концентрированные кислоты, также небезопасны. Зачастую они приводят к раздражению и ожогам кожи.
Даже если нет непосредственного дискомфорта, частое использование таких средств уничтожает естественную защиту кожи и увеличивает ее чувствительность к внешним воздействиям.
Тоники и лосьоны со спиртом
Если тоник или лосьон содержит алкоголь, то он непременно вызовет сухость и раздражение. Для сухой и чувствительной кожи такие средства крайне опасны. При жирном типе кожи они могут спровоцировать прямо противоположный результат и увеличить выработку кожного сала, из-за чего прыщей станет еще больше.
Средства для обезжиривания кожи
Средства, которые помогают убрать жирный блеск с лица (некоторые из них так и называются обезжиривателями), могут высушить кожу, сделать ее чувствительной и вызвать раздражение. Как результат — зуд, шелушение, воспаления, с которыми справиться очень непросто.
Косметика с парабенами
Средства для ухода за кожей, которые содержат парабены (консерванты) и другие вредные химические вещества, могут вызывать аллергические реакции и повреждение кожи. Поэтому, чем выше срок годности косметического продукта, тем вреднее он для кожи. Средства с наименьшим периодом хранения более натуральны и безопасны.
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