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Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 13:00

Косметические средства, которые точно навредят вашей коже

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Елена Богатова
Нутрициолог, косметолог
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Женщина с косметической маской на лице
Фото Freepik/senivpetro

Средства, которые призваны делать нас моложе и красивее, а также решать различные проблемы с кожей, иногда сами их создают или усугубляют. Бывает, дело в неграмотном подходе, когда косметику используют не по назначению. Например, крем для тела или для рук наносят на лицо. Но порой в поисках причины не нужно далеко ходить — она может заключаться в баночке с вашим любимым кремом.

Средств, которые могут навредить коже, — множество. И причины такого воздействия чаще всего написаны мелким шрифтом на упаковке. Вы верно все поняли — речь о составе и его компонентах. Некоторые из них лишат не только красоты, но и здоровья, а также потребуют длительного восстановления. К ним относятся:

  • агрессивные очищающие средства;

  • средства для пилинга с концентрированными кислотами;

  • тоники и лосьоны, содержащие спирты;

  • средства для обезжиривания кожи;

  • косметика с парабенами в составе.

Важно помнить, что каждый человек уникален. То, что подходит для одного, может оказаться вредным для другого. Перед использованием новой косметики всегда проводите тест на небольшом участке кожи и следите за реакцией на продукт в течение нескольких дней. Если появляются какие-либо признаки раздражения или аллергии, следует прекратить использование продукта и обратиться к врачу или косметологу для консультации.
Елена Богатова
Нутрициолог, косметолог
Женщина наносит крем для рук
Freepik/freepik

Какие средства вредны для кожи, рассказала врач-косметолог, дерматовенеролог Елена Богатова.

Агрессивные очищающие средства

Некоторые очищающие средства могут иметь в составе сильные щелочные вещества. Они разрушают естественный защитный барьер кожи и сильно ее сушат. Из-за этого может возникнуть шелушение, раздражение и даже воспаления на коже.

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Средства для пилинга с кислотами

Средства для отшелушивания, которые содержат агрессивные концентрированные кислоты, также небезопасны. Зачастую они приводят к раздражению и ожогам кожи.

Даже если нет непосредственного дискомфорта, частое использование таких средств уничтожает естественную защиту кожи и увеличивает ее чувствительность к внешним воздействиям.

Женщина наносит крем на кожу лица
Freepik/prostooleh

Тоники и лосьоны со спиртом

Если тоник или лосьон содержит алкоголь, то он непременно вызовет сухость и раздражение. Для сухой и чувствительной кожи такие средства крайне опасны. При жирном типе кожи они могут спровоцировать прямо противоположный результат и увеличить выработку кожного сала, из-за чего прыщей станет еще больше.

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Средства для обезжиривания кожи

Средства, которые помогают убрать жирный блеск с лица (некоторые из них так и называются обезжиривателями), могут высушить кожу, сделать ее чувствительной и вызвать раздражение. Как результат — зуд, шелушение, воспаления, с которыми справиться очень непросто.

Косметика с парабенами

Средства для ухода за кожей, которые содержат парабены (консерванты) и другие вредные химические вещества, могут вызывать аллергические реакции и повреждение кожи. Поэтому, чем выше срок годности косметического продукта, тем вреднее он для кожи. Средства с наименьшим периодом хранения более натуральны и безопасны.

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