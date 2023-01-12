Какие вещества в составе косметики помогают бороться с морщинами? На них стоит обратить внимание при покупке

Ученые обнаружили удивительные результаты исследований.

Среди веществ, эффективность которых действительно доказана, есть как широко известные, так и относительно «экзотические».

Гиалуроновая кислота (ГК)

ГК является важным компонентом нашей кожи. Она окружает клетки кожи, образуя вместе с другими молекулами своеобразный гель. Он выполняет роль структурной поддержки клеток и обеспечивает их коммуникацию друг с другом. Кроме того, ГК способна удерживать огромное количество воды. Именно это делает кожу объемной и увлажненной.

С возрастом количество ГК в коже постепенно уменьшается: в коже 75-летнего человека ее в четыре раза меньше, чем у 19-летнего. Не случайно, ГК — одна из самых популярных молекул в косметических формулах, как топических, так и инъекционных. Главная проблема состоит в том, что это очень большая молекула, поэтому в кожу она проникает плохо. При использовании в кремах и других топических средствах она в основном остается в самом верхнем слое, удерживая в нем влагу. Кожа выглядит несколько лучше, но вряд ли это делает ее существенно моложе.

Не случайно популярными становятся инъекционные процедуры, в которых ГК вводят в более глубокие слои кожи. Правда, в этом случае возникает другая проблема: как распределить вводимую ГК равномерно по всей поверхности кожи. Решают ее довольно очевидным способом: многочисленными микроуколами, равномерно распределенными по всей поверхности кожи лица, шеи и т. п. Некоторые компании предлагают другой способ: несколько уколов в определенные анатомические точки. Утверждается, что из них ГК сама разносится по всей поверхности кожи лица. Хотя серьезных научных доказательств этого утверждения мы не обнаружили.

В порядке исторического отступления упомянем, что у экстремального животного-долгожителя голого землекопа ГК отличается очень высоким молекулярным весом (в пять раз больше, чем у человека), и это обстоятельство отчасти объясняет его долгожительство. Более того, когда обычной домовой мыши «пересаживают» ген гиалуронансинтазы (фермента, отвечающего за синтез ГК) от голого землекопа, ее продолжительность жизни также сильно увеличивается. Так что, если говорить о борьбе со старением, у высокомолекулярной ГК есть определенные преимущества. Жаль, что ее так трудно доставить ко всем клеткам кожи...

Фото Freepik/cookie_studio

Но есть еще кое-что о ГК в косметологии, о чем большинство людей не подозревает. Оказывается, ГК отлично действует на клетки кожи, когда ее принимают через рот, как обычные таблетки и витамины. Чтобы ГК попала в сосуды артериальной системы, достаточно проглотить ее. При этом она частично расщепится на более короткие цепи в кишечнике, но они-то как раз попадут в кровь. И, разумеется, кровеносные капилляры способны распределить их по всей площади кожи гораздо равномернее, чем самый искусный косметолог. И это не только теория. Научные исследования показали, что принимаемая орально ГК реально улучшает здоровье клеток кожи, уменьшает морщины и в целом положительно сказывается на состоянии кожи.

Глюкозамин сульфат

Глюкозамин нужен для здоровья связок, поскольку является важным компонентом хрящей. Однако в коже его тоже немало. И, как показали научные исследования, он улучшает внешний вид, ускоряет заживление ран, улучшает удерживание влаги, уменьшает количество и глубину морщин и даже задерживает появление возрастных пигментных пятен. Один из способов, которым глюкозамин улучшает здоровье кожи, — это уменьшение воспаления. Речь идет о том самом стерильном воспалении, которое развивается с возрастом. Естественно, оно не обходит кожу и заметно ухудшает ее качество. Глюкозамин борется с этой причиной старения.

Фото Burst/Samantha Hurley

Альфа-кетоглутарат (АКГ)

АКГ участвует в выработке энергии митохондриями. С возрастом его содержание в клетках уменьшается. Он улучшает функцию разных клеток, в том числе и клеток кожи. В опытах на мышах доказано, что АКГ увеличивает их продолжительность жизни и уменьшает заболеваемость в позднем возрасте.

Недавно получены еще более удивительные результаты в клинических испытаниях на людях. Оказалось, что прием в течение нескольких месяцев коктейля из АКГ с витамином А (мужчины) или витамином Д (женщины) уменьшает биологический возраст на несколько лет. Разумеется, этот удивительный результат нуждается в дополнительной проверке в более масштабных и обстоятельных испытаниях, но сам факт положительного действия АКГ против старения не вызывает сомнений. Если вернуться к разговору о коже, доказано, что АКГ стимулирует продукцию коллагена. Напомним, что с возрастом продукция коллагена постепенно уменьшается. Начиная с 20 лет она ежегодно падает примерно на 1%. Поэтому к 60 годам общее падение продукции коллагена достигает уже примерно 40%. АКГ препятствует этому и поэтому уменьшает признаки старения кожи.

Глицин

Аминокислота глицин оказывает множество положительных эффектов на здоровье, в том числе на состояние сердечнососудистой системы и обмен веществ. К сожалению, и ее уровень с возрастом постепенно уменьшается. Эта аминокислота составляет существенную часть молекулы коллагена, поэтому при дефиците глицина синтез коллагенов затрудняется.

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