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Сегодня, 08:00

7 российских звезд, которые отлично выглядят на пляже

Анастасия Серебренникова
Автор
Юлия Хозяинова
Фитнес тренер
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Проверка фактов

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Настя Ивлеева
Фото Соцсети

Наступило лето, а значит, многие хотят насладиться солнцем и морем. Для звезд, которые всегда находятся в центре внимания, выглядеть на пляже безупречно — особая задача.

В этой статье рассказываем о семи российских знаменитых девушках, которые имеют отличную спортивную форму и потрясающе выглядят в купальниках.

Елена Перминова

Российская модель и светская львица Елена Перминова известна своим увлечением здоровым образом жизни. Перминова даже основала собственную сеть безглютеновых пекарен, где выпечка готовится из зеленой гречки без обжарки и добавления сахара. Секрет стройности модели — правильное питание и регулярные тренировки.

Елена Перминова
Фото Соцсети

В социальных сетях Елена часто публикует видео своих тренировок. Например, девушка показала комплекс упражнений на ягодицы, включающий приседания с махом ноги в сторону.

Ягодицы — это группа мышц (большая ягодичная, малая ягодичная, средняя ягодичная и грушевидная). На силуэт ягодиц влияет положение таза, поясничный отдел и бедро сзади. А еще за форму отвечает жир, которыми покрыты эти самые мышцы.

Поэтому эффективность одного упражнения равна нулю. Эффект для роста и подтянутости ягодиц дает только регулярность тренировок, правильно подобранная нагрузка с учетом подготовки и физических способностей человека.
Юлия Хозяинова
Фитнес тренер

Оксана Самойлова

Жена рэпера Джигана, бизнесвумен Оксана Самойлова имеет отличную фигуру даже после рождения четверых детей. Самойлова выбрала для себя интересную фитнес-систему: она тренируется в течение трех месяцев, а следующие три месяца отдыхает.

Оксана Самойлова
Фото Соцсети

Оксана чередует кардио, йогу, пилатес и силовые тренировки. Пример Самойловой доказывает, что такие занятия спортом «курсами» могут быть эффективными.

Ольга Бузова

35-летняя Ольга Бузова имеет прекрасную фигуру благодаря дисциплине: диетам и тренировкам. Звезда признается, что исключила из рациона вредную еду и не ест позже 18:00.

Ольга Бузова
Фото Соцсети

Про тренировки Ольга говорит: «Если хочется плоский живот, заниматься нужно регулярно!». Девушка занимается как в зале, так и дома, используя для домашних тренировок фитнес-резинки.

Фитнес-резинки могут стать альтернативой залу. И я сама тому доказательство, уже более четырех лет я сама тренируюсь только дома с фитнес-резинками, и тренирую онлайн именно с этим инвентарем.

Для похудения, поддержания формы, укрепления мышечного корсета и формирования красивой осанки такой нагрузки вполне достаточно.
Юлия Хозяинова
Фитнес тренер
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Ирина Шейк

Супермодель с мировым именем Ирина Шейк признана одной из самых сексуальных женщин России. Интересно, что девушка не придерживается жестких диет и считает сбалансированное интуитивное питание главным секретом своей потрясающей фигуры.

Ирина Шейк
Фото Соцсети

Ирина занимается йогой, пилатесом и силовыми упражнениями с персональным тренером Джастином Гелбандом по индивидуальной программе.

Анастасия Решетова

Российская модель Анастасия Решетова благодаря правильному питанию и занятиям спортом имеет фигуру, которой действительно можно позавидовать.

Анастасия Решетова
Фото Соцсети

Девушка четыре раза в неделю занимается силовыми тренировками, а также делает кардио на эллипсоидном тренажере.

Безусловно любая кардионагрузка будет сжигать калории и помогать похудеть. Но сформировать силуэт и аппетитные формы смогут только силовые тренировки. Поэтому если хотите упругости мышц, обязательно делайте силовые упражнения с дополнительным инвентарем.
Юлия Хозяинова
Фитнес тренер

Настя Ивлеева

За время карантина Настя Ивлеева похудела почти на 10 кг. Фото модели в купальнике в социальных сетях сопровождаются множеством восхищенных комментариев подписчиков.

Настя Ивлеева
Фото Соцсети

«Я не ела за четыре часа до сна вообще. У меня потом выработался режим, мне было легко, и в 6-7 вечера у меня был рот на замке. Максимум только воду пила, даже не пила чаи, лимонады и газировки, только чистая вода. И бывало, что получалось за пять часов до сна не есть», — рассказала Ивлеева о своем похудении.

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Яна Кошкина

Актриса и телеведущая Яна Кошкина имеет прекрасную фигуру во многом благодаря занятиям спортом в детстве: девушка профессионально занималась художественной гимнастикой и даже стала мастером спорта. Сейчас у востребованной актрисы нет времени полноценно заниматься спортом, как в детстве. Однако если время все же появляется, Яна предпочитает заниматься кардиотренировками.

Яна Кошкина
Фото Соцсети

«Я предпочитаю кардиотренировку в виде быстрого шага, который переходит на бег. Стараюсь в таком темпе за тренировку пройти 15-20 км», — признается девушка в одном из интервью.

Вокруг темы «длительность и интенсивность кардиотренировок» существует много мифов. Нагрузка должна варьироваться в зависимости от целей. Если мы хотим с помощью кардио повысить энергозатраты, я бы рекомендовала 30-40 минут в зоне 60-70% от максимального пульса (учитывая возраст худеющего).
Юлия Хозяинова
Фитнес тренер

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