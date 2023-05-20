5 зарубежных актрис со спортивным прошлым

Многие голливудские актрисы не только красивы и талантливы, но и имеют за плечами спортивный опыт. Некоторые из них занимались гимнастикой, фехтованием, бейсболом, ММА и другими видами спорта.

Спортивное прошлое помогает не только сохранять отличную форму, но и дает возможность играть более разнообразные роли в фильмах и сериалах (например, те, которые требуют физической выносливости или особой спортивной подготовки).

Рассказываем о пяти зарубежных актрисах, которые занимались спортом до актерской карьеры.

Синтия Ротрок

Вид спорта: карате, кунг-фу, тхэквондо.

Начать список спортсменок, которые стали актрисами, несомненно, стоит с королевы американских боевиков 1990-х годов Синтии Ротрок. Девушка с 13 лет занималась карате, кунг-фу, тхэквондо, благодаря чему могла драться на съемках наравне с мужчинами и никогда не прибегала к услугам каскадеров. В 1980-х она была чемпионкой США по карате, благодаря чему часто появлялась на обложках американских журналов.

Фото Getty Images

Сейчас 66-летняя Ротрок перестала сниматься в фильмах, однако работает тренером и комментатором турниров по боевым искусствам.

Джина Карано

Вид спорта: ММА.

Несмотря на относительно короткую карьеру в ММА, Джина Карано считается одной из самых значимых женщин в истории смешанных единоборств. Она не выступает в профессионалах с 2009 года, но остается одной из самых известных и влиятельных фигур в сообществе. Карано приняла участие в первом санкционированном женском поединке ММА в Неваде в 2006 году, где отправила свою соперницу в нокаут менее чем за минуту.

Фото Getty Images

Любовь к спорту у Джины с детства: ее отец был профессиональным футболистом. В юности девушка играла в баскетбол и волейбол, занималась тайским боксом.

После окончания пути в ММА Джина сделала успешную карьеру в киноиндустрии. Она снялась во многих известных фильмах, например, в «Форсаже 6» и «Дэдпуле».

Эстелла Уоррен

Вид спорта: синхронное плавание.

К своим 44 годам канадская актриса и модель Эстелла Уоррен является трехкратной чемпионкой Канады и бронзовым медалистом чемпионата мира среди юниоров по синхронному плаванию. Ради спортивной карьеры девушка даже переехала из родного Онтарио в Торонто, где она смогла попасть в национальную сборную Канады по синхронному плаванию.

Фото Getty Images

Спортсменка снималась для журналов Sports Illustrated и Maxim. В 2001 году, после нескольких лет в модельном бизнесе, девушка начала карьеру в кино. Самыми известными фильмами с ее участием стали «Планета обезьян», «Гонщик» и «Кенгуру Джекпот».

Дженна Ортега

Вид спорта: футбол.

Дженна Ортега снялась в комедийно-драматическом сериале «Девственница Джейн», триллере «Ты» от Netflix, а недавно получила признание критиков и любовь многочисленных поклонников за роль в комедийном ужастике Тима Бертона «Уэнсдей».

Фото Getty Images

В одном из интервью Ортега рассказала, что чуть не решила бросить сниматься в кино, чтобы стать футболисткой. По ее словам, она обожала играть на позиции нападающего или полузащитника. Дженна признается, что является давней поклонницей Лионеля Месси и футбольного клуба «Барселона».

Эмма Уотсон

Вид спорта: хоккей на траве.

Удивительно, но одна из самых известных актрис Голливуда, красивая и хрупкая Эмма Уотсон занималась хоккеем на траве, когда училась в Брауновском университете в США. Эмма начала заниматься этим видом спорта в четыре года и планировала спортивную карьеру, чему помешали съемки в «Гарри Поттере».

Фото Getty Images

Уотсон считает себя феминисткой и называет хоккей самым «гендерно равноправным» видом спорта. В 2016 году актриса даже основала благотворительный проект Hockey Futures, цель которого — пропагандировать хоккей на траве среди женщин.

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