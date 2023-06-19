5 вещей, которые мешают женщине выглядеть стильно

Мода — дама изменчивая. То, что было в тренде еще несколько лет назад, сегодня смотрится странно. Причем образ может разрушить лишь одна вещь. Чтобы этого не случилось, стилист Тата Будилова составила список из неактуальных предметов гардероба. Пока надевать их точно не стоит.

Джинсы дудочки

Мало того, что такая модель вышла из моды, она еще и искажает фигуру. Лишь самые идеальные ноги в обтягивающих джинсах могут выглядеть эстетично. Но даже это не спасает дудочки от течения времени. Носить такой фасон сегодня считается плохим тоном.

Юбка-карандаш

Когда-то юбка-карандаш считалась классикой, но пока о ней лучше забыть. Такая вещь добавляет возраста и в любом образе выглядит скучно. В качестве замены подойдет плиссированная юбка, а также модели из джинсы и кожи.

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Капри

Помните такие? Лет на пять о них точно можно забыть. На стыке девяностых и нулевых эти штанишки ниже колена продавались на каждом шагу и были летней заменой длинных брюк. Сейчас капри не зря кажутся одним из самых неудачных предметов гардероба. Такая вещь искажает и длину, и ширину ног, а еще делает образ слишком детским.

Кюлоты

Это почти то же самое, что капри. Только кюлоты шире и часто сшиты из легкого материала. Да, еще несколько лет назад вещь была в тренде, но сейчас она неактуальна.

Сегодня популярна длина в пол, причем во всех предметах гардероба: брюках, джинсах, юбках или платьях лучше. Желательно, чтобы ткань слегка прикрывала обувь.

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Туфли с открытым носом

Обувь на высоком каблуке с открытым носиком — это ретро. В таких туфлях можно пойти на тематическую вечеринку в стиле 90-х, но в нашем времени они не считаются красивыми. Если у вас есть такая пара, ее можно отложить до лучших времен. Ведь мода циклична и, возможно, их время скоро вновь настанет.

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