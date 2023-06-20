Как сохранить стройность в 58 лет? Секреты красоты Сары Джессики Паркер

Голливудская актриса и продюсер Сара Джессика Паркер прославилась после знаковой роли Кэрри Брэдшоу в сериале «Секс в большом городе». Хотя с момента выхода первых эпизодов прошло уже 25 лет, фигура актрисы не изменилась, и она до сих пор продолжает удивлять поклонников подтянутым телом в свои 58. Поговорили с врачом-диетологом Натальей Кругловой о том, какие принципы сохранения стройности Паркер стоит взять на вооружение, а какие могут навредить.

Секреты питания и диета

Сара Джессика Паркер говорит о том, что не использует какие-либо диеты. Скорее актриса питается разнообразно: включает свой рацион овощи и фрукты, а в качестве источника белка использует рыбу, нежирную говядину и яйца. При этом она может позволить себе и десерты, и жирное мясо — например, иногда ест бекон и даже сливочные соусы, которые имеют достаточно высокую жирность. Однако звезда «Секса в большом городе» отмечает, что питается небольшими порциями.

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Некоторые нюансы питания Паркер все-таки вызывают вопросы — например, она рекомендует есть пищу холодной. Такой принцип актриса объясняет тем, что холодная еда потребует больше энергии для переработки, а это, в свою очередь, будет способствовать снижению калорийности рациона.

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Спорт

Из физической активности актриса предпочитает прогулки: это позволяет поддерживать вес в норме. Журналисты регулярно радуют поклонников Сары Джессики, выкладывая фотографии, где актриса отправляется пешком встречать детей из школы или на шопинг. Помимо прогулок Паркер занимается йогой и иногда бегает.

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