6 предметов гардероба, которые состарят любую женщину

Спрашивать женщину о возрасте — нетактично. При этом многие из них сами добавляют себе несколько лет, неправильно выбрав одежду или аксессуары. Вещи способны как омолодить, так и состарить.

Вместе с дизайнером и стилистом Аникой Керимовой рассказываем, какие предметы гардероба могут превратить весь образ в «тетушкин».

Туфли Мэри Джейн

Они представляют собой легкие туфли с круглым носом и ремешком-застежкой. И выглядят слишком кукольно. Многие женщины в возрасте предпочитают такую обувь из удобства. Но молодые девушки сразу искажают линию своих ног. Туфли Мэри Джейн делают ступню более широкой, а горизонтальный ремешок посередине словно «обрезает» ее.

Сегодня есть много другой удобной обуви, которая будет смотреться стильно на любой ножке.

Фото Istockphoto/Dina Damotseva

Платки и шарфы с росписью

Речь идет о павловопосадских платках и других со схожим рисунком. Лет 15 назад они пытались вернуться в моду, но недолго продержались в трендах. Сегодня сложно составить освежающий образ с использованием платка с народной росписью. Сразу создается впечатление, что он был взят из бабушкиного сундука.

Фото Freepik/freepic.diller

Используйте однотонные шарфы светлых оттенков. Они помогут действительно освежить образ и «убавить» несколько лет. Да и комбинировать такой аксессуар с разными вещами будет гораздо легче.

Куцые офисные костюмы

Тесный комплект из приталенного пиджака и прямой юбки до колен выглядит скучно и прибавляет годы. Особенно если он пошит из серой или серо-коричневой ткани. Многие офисные сотрудницы ошибочно полагают, что узкий костюм поможет выглядеть стройнее. Однако срабатывает совсем другой эффект. Куцый костюм выглядит так, словно вы его носите еще со временем института.

Фото Freepik/yanalya

Сегодня стоит обращать внимание на брючные костюмы свободного кроя. В них вы будете выглядеть стильно, элегантно и свежо.

Бесформенные сумки

Большая сумка с изрядно потертыми ручками существенно испортит даже самый продуманный образ. Еще хуже, если будут заметны «следы домашнего ремонта» — зашитые уголки, обклеенные ремешки, замена фурнитуры. Не стоит носить одну модель и на работу, и в магазин за продуктами.

Фото Freepik/valuavitaly

Купите три лаконичные или классические сумочки на разные случаи: небольшую повседневную, более строгую в офис и клатч для выхода в свет.

Бусы из жемчуга

Многие женщины любят их за элегантность и как дань классике. Но стоит быть очень аккуратной с этим аксессуаром. Небольшое ожерелье из настоящего жемчуга, может, и добавит утонченности образу. А вот пластиковая имитация, еще и длиной в метр, будет выглядеть совсем нелепо. Сразу добавите себе лет десять точно.

Фото Freepik/lookstudio

Замените бусы из жемчуга лаконичными цепочками с небольшой подвеской. Если очень хочется украшение именно с этим камнем — отдайте предпочтение небольшой броши или тонкому браслету.

Вязаные вещи

Да, в них очень тепло и комфортно. Мало кто в холодное время озадачивается еще и красивым внешним видом. Но вязаные свитера, словно из каталогов 90-х, прибавляют годы. Особенно если вещь украшена цветочками или рюшами из шерсти. Вы рискуете сразу стать похожей на смотрительницу в музее или библиотеке.

Фото Freepik/freepik

Выбирайте актуальные свитера, в которых и красиво, и тепло. Их легко сочетать с брюками и джинсами и даже с длинными платьями.

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