Фешн-редакторы назвали самое модное платье лета 2024
В преддверии летнего сезона модные эксперты выделяют новые тренды в мире одежды. Так фешн-редакторы заявили, что одним из самых заметных трендов предстоящего лета станет платье с леопардовым принтом. Об этом пишет французский Vogue.
Данный принт уже завоевывал сердца модниц в 1990-х и 2000-х годах и ассоциировался с такими иконами стиля, как принцесса Диана, участницы группы Spice Girls, Кейт Мосс и Анджелина Джоли.
Сегодня популярность леопарда обусловлена не только ностальгией, но и активной демонстрацией данного тренда селебрити. Так американская модель Кендалл Дженнер и британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли были замечены в нарядах с животным узором.
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