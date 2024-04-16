Стилист назвала купальники, которые будут в тренде этим летом

Стилист Анна Скороходова в беседе «Москвой 24» заявила, что летом 2024 года будут популярны купальники в стиле ретро. По ее словам, такие модели визуально корректируют фигуру и особенно выигрышно смотрятся на женщинах с пышными формами.

«Можно рассмотреть различные пикантные тесемки и глубокий V-образный вырез на лифе, который сегодня очень популярен. Всевозможные корсетные вставки. Отличительная черта ретронаправления — это высокая талия, которая зрительно удлиняет ноги. Поэтому такие купальники рекомендуют тем, кто хочет смоделировать фигуру. К тому же широкие лямки будут хорошо поддерживать грудь», — объяснила эксперт.

Кроме того, в тренде будут асимметричные модели слитных купальников, а также различные принты, например тропические орнаменты, леопард, тигр, геометричные формы.

«Еще один тренд — купальники с женственными декоративными элементами. Это могут быть рюши, какие-то элегантные вырезы и пастельная цветовая гамма. Сегодня женственность в моде», — заявила стилист.

Однако Скороходова предупреждает, что стоит быть аккуратным с пастельными тонами. Они визуально увеличивают светлокожих девушек. Поэтому лучше выбирать насыщенные или пыльные оттенки.