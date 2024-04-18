В мае состоится первый конкурс красоты среди виртуальных моделей

Платформа Fanvue решила провести первый в мире конкурс красоты под названием «Мисс ИИ», в котором примут участие девушки, сгенерированные нейросетью. Общий призовой фонд конкурса составляет 20 тысяч долларов, сообщает Forbes.

По правилам конкурса, в нем могут участвовать фото или видео, созданные нейросетью, материалы с частичным присутствием реальных людей запрещены. Также создателю цифровой модели должно быть не менее 18 лет. В настоящее время идет прием заявок для участия. Мероприятие пройдет в мае.

Жюри будет оценивать внешность участниц, их социальную роль, включая количество подписчиков в социальных сетях, темпы роста аудитории, а также технические характеристики. Кроме того, девушки должны будут ответить на ряд вопросов, как в стандартном конкурсе красоты.

Победительница конкурса, а точнее ее автор, получит денежный приз в размере 5 тысяч долларов (около 470 тысяч рублей), а также продвижение на платформе Fanvue и PR-поддержку. Обладатели второго и третьего мест также получат призы. Виртуальных победительниц объявят 10 мая, церемония награждения пройдет позже.