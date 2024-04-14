Смокинг станет трендовой женской одеждой в 2024 году

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Смокинг станет трендом в женской одежде осенью и зимой 2024 года благодаря известным брендам, сообщает испанская версия журнала Vogue.

В настоящее время смокинги уже презентовали многие марки, включая Nina Ricci, Loewe, Louis Vuitton и Ermanno Scervino.

Изначально мужской предмет гардероба стал популярным у девушек после выхода коллекции французского дизайнера Ив Сен-Лорана в 1960-х годах.