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Смокинг станет трендовой женской одеждой в 2024 году
Жизнь и общество

Сегодня, 16:30

0 мин.

Смокинг станет трендовой женской одеждой в 2024 году

Мария Маковей
Автор
Девушка в смокинге
Фото SrdjanPav/istockphoto.com
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Смокинг станет трендом в женской одежде осенью и зимой 2024 года благодаря известным брендам, сообщает испанская версия журнала Vogue.

В настоящее время смокинги уже презентовали многие марки, включая Nina Ricci, Loewe, Louis Vuitton и Ermanno Scervino.

Изначально мужской предмет гардероба стал популярным у девушек после выхода коллекции французского дизайнера Ив Сен-Лорана в 1960-х годах.

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