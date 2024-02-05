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Какое пальто купить на весну: советы стилистов, как выбрать
Хобби и развлечения

5 февраля, 15:00

1 мин.

Стилисты рассказали, как выбрать пальто на весну

Мария Маковей
Автор
Девушка в пальто на прогулке.
Фото AnnaZhuk/istockphoto.com
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Стилисты Александр Кузиков и Елена Мельник при выборе верхней одежды на весну рекомендуют учитывать тот факт, что вещь будет носиться не один сезон. Поэтому лучше выбирать модели, которые сочетаются с уже имеющимся гардеробом. Пример такой универсальной вещи, по мнению экспертов, пальто классического кроя.

«Пальто прямого кроя с шерстью идеально впишется в гардероб и не потеряет актуальности в ближайшие годы. А еще натуральные материалы лучше греют и выглядят дороже», — объясняет Александр.


Что касается цвета, то Елена рекомендует отдавать предпочтение спокойным и глубоким оттенкам: белый, молочный, коричневый, черный, серый или темно-синий, пишет «СЭ».

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