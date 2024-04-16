Стиль жизни
Подглядывать
Мода Деньги Мотивация
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Жизнь и общество
Новости
Актер Генри Кавилл впервые станет отцом
Жизнь и общество

Сегодня, 13:05

0 мин.

Звезда сериала «Ведьмак» Генри Кавилл впервые станет отцом

Мария Маковей
Автор
Актер Генри Кавилл
Генри Кавилл.
Фото Global Look Press
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Голливудский актер, звезда сериала «Ведьмак» Генри Кавилл подтвердил слухи о том, что скоро станет отцом. Он и его возлюбленная Натали Вискузо ждут ребенка. Об этом сообщает Access Hollywood.

О пополнении в семье 40-летний актер заявил на премьере фильма «Министерство неджентльменских дел». В беседе с журналистами Кавилл признался, что они с возлюбленной «очень взволнованы».

0
Новости холдинга
В Швейцарии выступили против участия страны в группе по поиску активов РФ
Магнитогорск - в финале Кубка Гагарина! Что случилось в матче «Металлург» - «Автомобилист»  
Автоэксперт назвал лучшие семейные авто за 800 тыс. рублей
Оружейницу фильма «Ржавчина» приговорили к 18 месяцам заключения
dasdsadada

Придумай мем

Последние новости
14 апр 16:30
Смокинг станет трендовой женской одеждой в 2024 году
12 апр 19:00
Аналитики назвали самых популярных членов британской королевской семьи
11 апр 17:10
Бренд Bulgari представил самые тонкие механические часы в мире
9 апр 19:05
Стилист назвал подходящую для свидания одежду
8 апр 11:30
Стилист назвала цвета в одежде, которые визуально полнят
dasdsadada