Звезда сериала «Ведьмак» Генри Кавилл впервые станет отцом

Голливудский актер, звезда сериала «Ведьмак» Генри Кавилл подтвердил слухи о том, что скоро станет отцом. Он и его возлюбленная Натали Вискузо ждут ребенка. Об этом сообщает Access Hollywood.

О пополнении в семье 40-летний актер заявил на премьере фильма «Министерство неджентльменских дел». В беседе с журналистами Кавилл признался, что они с возлюбленной «очень взволнованы».