Шарлиз Терон пожаловалась на бьюти-тренд из 90-х
Голливудская актриса Шарлиз Терон призналась, что в молодости, стремясь соответствовать стандартам красоты, сделала себе тонкие брови, о чем сейчас сильно жалеет. Об этом она рассказала в интервью журналу InStyle.
«Моей главной ошибкой была, несомненно, тонкая бровь из 90-х. Я до сих пор еще восстанавливаюсь после этого», — заявила она.
Несколько лет назад в моде были тонко выщипанные брови, сейчас же в тренде — густые и темные.
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