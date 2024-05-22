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Mattel представила новых кукол «Барби» к 65-летию компании
Жизнь и общество

Сегодня, 14:00

1 мин.

Mattel представила новых кукол «Барби» к 65-летию компании

Мария Маковей
Автор
Туннисистка Винус Уильямс с куклой Барби
Фото Reuters
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Mattel представила публике новых коллекцию кукол «Барби», приуроченную к 65-летнему юбилею компании. Фронтвумен коллекции стала американская теннисистка, семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» и бывшая первая ракетка мира Винус Уильямс, передает издание Reuters.

Футболистка Мэри Фаулер с куклой Барби
Фото Reuters

Помимо Уильямс, в лимитированную коллекцию вошли куклы-копии других выдающихся спортсменок: футболисток Кристин Синклер и Мэри Фаулер, боксерши Эстель Моссели, гимнасток Алексы Морено и Ребеки Андраде, победительницы паратриатлона Сюзаны Родригес, пловчихи Федерики Пеллегрини и легкоатлетки-спринтера Евы Свободы.

Боксерша Эстель Моссели с куклой Барби
Фото Reuters

Отмечается, что с помощью новой коллекции компания стремится укрепить веру молодых девушек в себя, в свои возможности и увлечения, в том числе спортивные.

Пловчиха Федерика Пеллегрини с куклой Барби
Фото Reuters

Куклы-копии известных спортсменок не поступят в продажу.

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