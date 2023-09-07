Модель Линда Евангелиста призналась, что уже пять лет борется с раком
Известная модель Линда Евангелиста в интервью журналу The Wall Street Journal (WSJ) призналась, что уже несколько лет борется с онкологией. Знаменитость отметила, что за последние пять лет у нее два раза выявляли рак молочной железы.
«Опухоль обнаружили на ежегодной маммограмме. Я сразу же без колебаний выбрала двустороннюю мастэктомию, думая, что после этого все останется позади, и рак больше не будет меня тревожить», — сказала Евангелиста.
Однако летом этого года у модели вновь появилось уплотнение в груди.
«Я стою одной ногой в могиле, так что я просто счастлива за каждый прожитый день. Я так рада, что жива», — заключила Евангелиста.
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