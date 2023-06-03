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Сегодня, 10:05

Пластический хирург прокомментировала внешность Анджелины Джоли

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
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Кадр из фильма «Те, кто желает мне смерти».

Пластический хирург Виктория Блинова специально для «СЭ» оценила внешность Анджелины Джоли, которой 4 июня исполняется 48 лет. «Джоли обладает уникальной внешностью, на которую равняются многие девушки, особенно при визите к хирургу или косметологу. Сама актриса также прибегала к услугам эстетической медицины. Это видно, если сравнить ее нынешний образ с юношескими фото», — пояснила специалист. По ее словам, у Джоли была изменена форма носа. Также перемены видны в области подбородка, который стал более четким. «В популярной процедуре по удалению комков Биша Анджелину вряд ли можно заподозрить — у актрисы мускульный тип старения, при котором с возрастом истончается жировая прослойка, и щеки исчезают сами по себе. Вместе с тем, черты лица становятся угловатыми, даже грубыми», — подчеркнула Виктория Блинова.

Пластический хирург уверена, что минимизировать возрастные изменения Джоли помогли инъекции гиалуроновой кислоты. «Благодаря им скулы актрисы стали мягче, ушел возрастной птоз. Из плюсов ее типа старения: у таких женщин мышцы лица остаются в тонусе максимально долго, лицо не «опадает», отеков нет. Но из-за недостатка жировой ткани появляются морщины-марионетки и выраженные носогубные складки», — отметила врач.

Идеально ровный лоб и отсутствие морщин в уголках глаз Виктория Блинова обосновала инъекциями ботулотоксина. «Безупречный внешний вид Джоли — это грамотное сочетание генетики, косметологии, здорового питания и отказа от вредных привычек. Скорее всего, актриса давно посещает косметолога в профилактических целях и выполняет процедуры, поддерживающие ее красоту и молодость, такие как биоревитализация, пилинги, мезотерапия. Все это вместе дает тот результат, который мы видим на фото», — резюмировала пластический хирург.

Ранее мы рассказывали о секретах красоты и молодости Анджелины Джоли.

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