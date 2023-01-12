5 секретов красоты и молодости Анджелины Джоли
Анджелина Джоли регулярно входит в списки самых красивых женщин планеты, а девушки по всему миру посещают косметологов, чтобы получить такие же пухлые губы и точеные скулы, как у актрисы. Как Анджелине удается сохранять красоту и молодость? Разбираемся вместе с косметологом.
Минимум косметики
«У меня самая скучная косметичка: там только губная помада красного цвета, черная подводка и тушь», — признается Анджелина.
В повседневной жизни Джоли не любит наносить макияж, и даже на красной дорожке актриса предпочитает не использовать много косметических средств. Визитная карточка актрисы — идеальные красные губы.
Верно, косметические средства зачастую сильно сушат кожу, лишают ее естественного микробного барьера. Конечно, чем качественнее косметика, чем меньше в ней химических соединений, тем лучше для кожи. Но в идеале нужно ограничивать использование тональных средств, пудры, которые закрывают поры на всей поверхности лица и шеи.
Акцент на уходовые средства
Известно, что Анджелина много лет посещает одного дерматолога и уделяет большое внимание уходу за кожей. Именно поэтому уходовая косметика — основной секрет красоты. Джоли отдает предпочтение мягким очищающим средствам и применяет в уходе кислоты. Одно из ее любимых средств — патчи с гликолевой кислотой, которые отшелушивают кожу и очищают поры.
Отдельного внимания заслуживает уход за кожей губ, ведь миллионы девушек по всему миру идут к косметологам с запросом сделать губы «как у Джоли». Анджелину не раз подозревали в том, что она сделала пластику, однако все благодаря наследственности. Джоли регулярно использует мягкий скраб, а потом наносит увлажняющий бальзам с витамином Е.
После 35 лет к уходу Анджелины добавился ночной крем — он помогает предотвратить появление ранних морщин и делает лицо свежее и моложе. Кроме того, Джоли никогда не ложится спать, не смыв макияж.
Отличное правило — всегда смывать макияж. Вдобавок к этому — увлажнение кожи кремом с натуральным составом. Это поможет реабилитировать кожу, компенсировать сухость. По поводу уходовых средств скажу так: главное — не перебарщивать. Использовать то, что назначает дерматолог или косметолог, не вестись на все уловки рынка, подбирать только подходящие вам кремы и сыворотки.
Табу на загар
Актриса старается никогда не загорать. Она с юного возраста привыкла наносить на лицо солнцезащитный крем, хорошо увлажнять кожу и в солнечные дни носить шляпы.
После беременности у актрисы осталась пигментация, которая, по ее словам, проявляется после работы в солнечных странах. Избавиться от нее Джоли помогли лазерные процедуры.
Уже не секрет, что ультрафиолетовое излучение — один из факторов развития рака кожи. Получать витамин D необходимо, как мы знаем, он начинает синтезироваться в нашем организме только под воздействием солнечных лучей, но при этом кожа должна быть защищена кремом от загара. Не стоит ходить в солярий и уж точно просто лежать под солнцем. Если вы уже вышли на пляж, лучше заниматься спортом, активно двигаться — так синтез витамина D идет быстрее. Но защищайте кожу, не оставайтесь под солнцем в пик жары — с 11:00 до 16:00.
Сбалансированный рацион и минимум спорта
Один из секретов красоты и сияющей кожи Анджелины Джоли — в правильном рационе. В частности, актриса добавляет в еду имбирь и чеснок, которые, по ее мнению, оказывают хорошее влияние на тонус кожи.
Несколько правил питания Анджелины:
- есть шесть раз в день;
- один прием пищи не должен превышать 400 ккал;
- в рационе обязательно должны быть овощи, фрукты, рис, макароны, рыба, хлеб;
- завтрак должен быть самым основательным приемом пищи, а ужин — самым легким.
С годами Анджелина полностью отказалась от вредных привычек и начала заниматься спортом. В спортзале Джоли предпочитает йогу или пилатес.
Имбирь, чеснок, куркума, асафетида, базилик, черный перец и множество других пряностей должны входить в рацион человека, который хочет оставаться здоровым. Во-первых, это сильнейшие натуральные антисептики, помогают в борьбе с бактериями, вирусами, гельминтами. Во-вторых, это антиоксиданты, которые помогают справляться с окислительным стрессом. Добавлю, что для поддержания молодости, целостности коллагена и эластина важно контролировать уровень сахара в крови. Это нужно, чтобы не допустить активного «засахаривания» белков, образования AGEs, которые, в свою очередь, негативно влияют на структуру коллагена.
Принятие себя
Анджелина считает, что самый главный секрет красоты — принятие себя. Если человеку комфортно наедине с собой, то его жизнь становится интересной. Главное правило — чувствовать полноту жизни. «Живите полноценной и искренней жизнью, — советует Джоли. — Это внутреннее пламя и делает вас прекрасными».