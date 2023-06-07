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Сегодня, 14:00

Стилист рассказала, какие солнечные очки сейчас в тренде

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
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Девушка в солнечных очках.
Фото Freepik/lookstudio

Персональный стилист Селена Сафарова рассказала «СЭ», какие солнечные очки сейчас в тренде. «В этом сезоне на первый план выходят строгие прямоугольные формы оправ и массивные заушники. Также возрождается ретроклассика», — пояснила специалист.

По словам Селены Сафаровой, многие известные бренды уже добавили прямоугольные очки в свою линейку. «Предпочтение отдается формам с ярко выраженными толстыми заушниками. Еще один явный тренд — очки, повторяющие форму лица в духе 90-х, которые плотно облегают его и смотрятся как маски. Они отлично сочетаются как со спортивным стилем, так и с кэжуал. Более объемные варианты лучше дополнят стиль нулевых и футуризма», — подчеркнула эксперт.

Также Селена Сафарова отметила тренд на стиль old money: очки Джона Леннона, классические капли с тонкой золотой оправой и коричневыми линзами, элегантные «кошечки». «Обратите внимание на оправы угловатой овальной и округлой формы с овальными линзами. Еще один яркий тренд — очки, похожие на глаза насекомых. Если в прошлом сезоне в лидерах была «стрекоза», то сейчас на слуху узкая и компактная вариация — «глаз жука». Самый свежий тренд — неравномерная обводка линз (ободок разной толщины). Выбирая очки, полагайтесь на свой гардероб и настроение. Если у вас еще нет приличной классики, сейчас самое время ее обновить», — подытожила эксперт.

Ранее мы рассказывали, как выбрать солнечные очки.

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