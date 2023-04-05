Павел Воля объяснил, почему ему нравится бегать

Телеведущий и комик Павел Воля поделился в своем ТГ-канале подборкой популярных персон, которые любят бег и не прочь поучаствовать в марафонах. В список вошли писатель Харуки Мураками, актер Мэттью Макконахи, супермодель Кристи Тарлингтон, Уилл Смит, повар Гордон Рамзи и экс-капитан сборной России по футболу Алексей Смертин.

Артист и сам признался в любви к бегу. «Я бегаю. Особенно на гастролях. Незнакомый город, как оказалось, лучший собеседник. Бежишь себе, собираешь улыбки. «Павел, можно фото?», «Можно. Бегите рядом», — написал Павел Воля.

Ранее мы рассказывали, какие кроссовки подойдут для бега.