Эксперт рассказал, какие кроссовки подойдут для бега

Руководитель и эксперт по производству экипировки Forward Виталий Цыганков рассказал «СЭ», какие кроссовки подойдут для бега. «Главная их задача — защита стопы от травм. У обычной обуви на плоской подошве такой функции нет. Поэтому внимательно смотрите на верх изделия и подошву — они отличаются от остальных», — предупредил специалист.

Как подчеркнул Виталий Цыганков, подошва таких кроссовок обеспечивает амортизацию. Нижняя ее часть выполняется из износостойкой углеродистой резины, чтобы улучшить сцепление с поверхностью. Верх подошвы может быть изготовлен из формованного вспененного этиленвинилацетата с гелевыми вставками — это делает ее легкой и упругой.

Как правило, беговые кроссовки производятся из сетчатых материалов, плотной ткани или плетения — это зависит от назначения обуви: шоссейный или стадионный бег, трейловые или зимние забеги. Также при производстве учитываются погодные условия, ставится специальная защита от ветра и дождя. «Для этого используется мембрана, которая не пропускает с внешней стороны никакие раздражающие факторы, такие как вода, камешки, но позволяет ногам дышать», — резюмировал эксперт по производству экипировки.

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