Культовые показы Victoria's Secret возвращаются после 4 лет перерыва

Финансовый директор Victoria's Secret Тимоти Джонсон рассказал о возвращении шоу «Ангелов» уже в этом году. Об этом представитель бренда заявил в беседе с изданием The Hollywood Reporter. «Как мы уже сообщали ранее, наша новая концепция и миссия останутся руководящим принципом. Это приведет нас к новым пространствам, таким как восстановление одного из наших лучших маркетинговых и развлекательных объектов на сегодняшний день и переворачивание его с ног на голову, чтобы отразить, кто мы есть сегодня. Мы рады поделиться более подробной информацией позже в этом году», — рассказал Тимоти Джонсон.

Напомним, что показ Victoria's Secret Fashion Show был отменен в ноябре 2019 года. Споры вокруг бренда возникли из-за связи бывшего генерального директора компании Леса Векснера с покойным Джеффри Эпштейном, обвиненным в торговле несовершеннолетними девушками в целях сексуальной эксплуатации. Это спровоцировало снижение продаж и привело к иным проблемам, в том числе и к отмене культового шоу.