Брюс Уиллис впервые, после объявления о болезни, появился на публике

Звезда «Крепкого орешка» Брюс Уиллис впервые появился на публике после того, как его бывшей супругой Деми Мур была озвучена информация о болезни актера. Об этом сообщает издание the Voice Magazine.

Как отмечает окружение Брюса Уиллиса, он больше времени стал проводить с близкими людьми. Так, на днях актера заметили на прогулке с парой друзей в Калифорнии.

Напомним, что ранее у звезды «Крепкого орешка» была диагностирована лобно-височная деменция, иначе называемая болезнью Пика.