Аналитики назвали самых популярных членов британской королевской семьи

Аналитическая компания YouGov провела социологическое исследование и назвала самых популярных членов британской королевской семьи. Первое место заняла Кейт Миддлтон, к ней хорошо относятся 76% британцев. На втором месте с 73% расположился супруг принцессы Уэльской принц Уильям. При этом процент ненавистников у него больше, чем у супруги — 21% против 15%.

Неожиданно в тройке любимчиков оказалась принцесса Анна — старшая сестра короля Карла III. Она нравится 71% британцев. Самого монарха любят 63% опрошенных, а 30% - испытывают к нему негативные чувства.

Хуже всего британцы относятся к принцу Эндрю, нелестно о нем отозвались 86% участников опроса. А принца Гарри и его жену Меган Маркл недолюбливают 61% и 64% соответственно.