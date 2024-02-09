Актеру Михаилу Боярскому провели операцию на сердце

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Советскому и российскому актеру театра и кино, народному артисту РСФСР и известному болельщику футбольного клуба «Зенит» Михаилу Боярскому провели операцию на сердце в Мариинской больнице. Об этом сообщают «Известия».

6 февраля актер приехал в больницу Санкт-Петербурга на плановую госпитализацию, ему должны были провести ряд исследований.

Как пишет издание, сейчас Боярский чувствует себя хорошо, его выписали. Он также поблагодарил врачей за проведенную операцию.

В конце 2023 года актер перенес сердечный приступ.