В Москве состоялся бизнес-завтрак предпринимателей и спортсменов

19 февраля 2024 года состоялся первый бизнес-завтрак благотворительного фонда «Дополнительное время». Более 20 представителей среднего и крупного бизнеса приехали, чтобы не только поддержать спортсменов, но и найти себе амбассадоров.

В ходе мероприятия спикеры рассказали спортсменам, когда надо начинать готовиться к завершению профессиональной карьеры, где искать бренды для сотрудничества, как стать амбассадором, на какие качества обращают внимание корпорации, как правильно позиционировать себя в СМИ и соцсетях.

Гостями бизнес-завтрака стали спортсмены из Федераций: тенниса, синхронного плавания, бокса, баскетбола, регби, керлинга — Анастасия Пивоварова, Мария Шурочкина, Дарина Валитова, Светлана Кулакова, Сергей Куличенко, Ростислав Плечко, Елизавета Кансо, Наталья Мамлина.

Учредитель фонда и телеведущая Олеся Серегина рассказала, что цель «Дополнительного времени» — создать комьюнити, в котором каждый может найти собеседника и друга, поделиться опытом, помочь или получить помощь.

«Я вижу мощный интерес к этой теме со стороны и бизнеса, и спорт сообщества. Мне очень нравится высказывание советского хоккеиста Александра Якушева: «Спорт словам не верит, а верит делам». И наше дело — большое и очень важное! Моя позиция и позиция фонда — мы против ситуации, когда после завершения карьеры спортсмены оказываются брошены и забыты. И верю в то, что фонд «Дополнительное время» сможет системно поддерживать наших спортсменов. В том числе и с помощью таких просветительских мероприятий как наш бизнес-завтрак», — отметила Серегина.

В завершении бизнес-завтрака состоялось официальное подписание соглашений о сотрудничестве, взаимодействии и партнерстве благотворительного фонда «Дополнительное время» с Российской федерацией баскетбола и Федерацией бокса России.

Теперь бизнес-завтраки будут проходить 19-го числа каждого месяца. Темы встреч планируются разные — от корпоративного спорта до юридических вопросов. А уже летом «Дополнительное время» объединит всех на образовательном форуме в Санкт-Петербурге.