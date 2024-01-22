Лайфхак по оптимизации времени: как освободить 3 часа в день с помощью ежедневника

Успеть все — установка, с которой многие живут годами. Аврал рабочих задач, дергающийся глаз, горящие дедлайны и литры выпитого кофе... Все это последствия неумения оптимизировать собственное время и работать с методиками тайм-менеджмента. В таких случаях ежедневник становится одним из лучших инструментов.

Польза ежедневника

1. Записывая задачи и идеи на бумагу, человек освобождает голову. Все эти мысли прекращают крутиться как бесконечное адское колесо. А значит, концентрация на действительно важных задачах вырастает и работать становится значительно легче.

2. Благодаря списку перед глазами человек адекватно оценивает объемы, а также срочность и важность дел. Исходя из этого, можно приоритизировать планы или делегировать некоторые задачи.

3. С помощью ежедневника человек может составить грамотное расписание с теми задачами, которые действительно важны и нужны в данный момент. Такой план поможет оставить время на такую важную часть жизни, как отдых.

Пошаговая инструкция для оптимизации времени

При грамотном использовании ежедневника можно освободить около трех часов в день. Как? Эффективное составление плана каждого дня гарантирует отсутствие хаоса в жизни. А это, в свою очередь, позволяет тратить энергию не впустую, а лишь на то, что ведет к достижению цели. Попробуйте планировать каждый свой день, опираясь на матрицу Эйзенхауэра.

Шаг 1. Рассмотрите цели и задачи на определенный срок: неделю, две или ближайший месяц. По очереди к каждому делу задайте себе три вопроса:

Важно ли это для меня?

Срочно ли это для меня?

Я единственный (-ая), кто может это сделать?

Шаг 2. Исходя из ответов, распределите задачи согласно матрице Эйзенхауэра, состоящей из четырех квадрантов.

Фото Личный архив автора

Квадрант А — срочно и важно. Это неотложные дела с приближающимся дедлайном, невыполнение которых может привести к негативным последствиям.

Что делать? Выполнять по методу «съесть лягушку», то есть в первую очередь. Если задача кажется сложной, то составлять пошаговый план достижения желаемого результата.

Квадрант В — не срочно, но важно. Основная деятельность, которой вы занимаетесь на ежедневной основе.

Что делать? Проверять актуальность каждой задачи хотя бы раз в две недели и уделять этому квадранту больше всего времени.

Квадрант С — срочно, но не важно. Менее приоритетные дела, которые необходимы в вашей повседневной жизни.

Что делать? Делегировать или снизить влияние задач на расписание.

Квадрант D — не срочно и не важно. Это мелочи, которые поднимают настроение или несут другую ценность. Дела с низким приоритетом, которые не влияют на успех прямо, но вы бы хотели их оставить. А также «воришки времени» — соцсети, интернет и т.д.

Что делать? Отказаться от «воришек времени». А приятные дела, наполняющие энергией, добавлять в расписание на день.

Шаг 3. Спланируйте свой день. В нем выделите такие категории дел: неотложные, основные, менее приоритетные и те, которые хотелось бы сделать. Отдельно напишите 1-3 пункта для души. Например, сделать брови и почитать любимую книгу.

Шаг 4. Составьте график дня, отметив задачи, которые имеют привязку ко времени.

Фото Личный архив автора

Шаг 5. В конце дня обязательно похвалите себя. 1-3 раза напишите «Сегодня я горжусь собой, потому что...».

Помните, план не закон. Его можно менять, корректировать и подстраивать под себя в зависимости от обстоятельств. Оставайтесь мобильными. Желаем вам успешного планирования!