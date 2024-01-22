Почему стоит поехать в Монголию

Монголия — уникальная страна с богатым историческим наследием и потрясающей природой. Каждый год все больше российских туристов выбирают это направление для путешествий. Монголия соседствует с Россией, что облегчает поездки в этот красивый уголок Азии. Что именно привлекает туристов в этом маршруте — разобрали с экспертом по туризму.

Общая информация о Монголии

Монголия — страна, расположенная в Северо-Восточной Азии, граничащая с Россией на севере и Китаем на юге. Официальный язык — монгольский. Столица — Улан-Батор. Страна имеет богатое культурное наследие с уникальными традициями и обычаями.

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Монголия славится живописными ландшафтами: здесь гармонично соседствуют величественные горы и бескрайние равнины. Это одно из немногих мест на Земле, где природа сохранила первозданную красоту.

Топ 5 самых популярных мест в Монголии

Хустайский национальный парк

Расположенная в окружении степей природная резервация — дом диких коней Пржевальского, которые являются одним из символов Монголии. В Хустайском национальном парке туристы могут насладиться красотой дикой природы и увидеть этих лошадей в естественной среде обитания.

Озеро Хубсугул

Это второе по глубине пресноводное озеро в Азии. Оно считается жемчужиной Монголии. Озеро окружено горами и зелеными лесами — по-настоящему завораживающий пейзаж. На Хубсугуле путешественники могут заняться плаванием и рыбалкой в чистых водах, а также исследовать окружающую природу.

Хархорин

Известный также как Каракорум. Хархорин — столица Монгольской империи во времена Чингисхана. Здесь туристы могут посетить руины старого города и насладиться историческими местами, такими как буддийский монастырь Эрдэни-Дзу.

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Улан-Батор

Столица Монголии — современный город с разнообразием культурных и исторических достопримечательностей. Здесь можно посетить музеи, площади, храмы и насладиться шопингом и кулинарными изысками. Обязательно стоит посетить дворец Богдо-гэгэна.

Гоби

Пустыня Гоби — одно из самых известных мест в Монголии. Здесь неповторимый ландшафт с песчаными дюнами, каньонами, оазисами и великолепным ночным небом. Туристы часто выбирают путешествия верхом на верблюдах, чтобы исследовать эту мистическую землю.

Чем еще примечательна Монголия

Помимо уникальной природы, Монголия удивляет кухней. Вегетарианцам в стране будет очень сложно, а вот любителям мяса — настоящее раздолье. Чего только стоят буузы — паровые пельмени с щедрой мясной начинкой.