Работаем много и не устаем: 5 полезных привычек для высокой продуктивности

Правильные привычки — залог личной эффективности. Вместе с основателем российского бренда канцелярии для продуктивности расскажем, какие привычки помогут стать продуктивнее.

Вести дневник

Ежедневники, планеры — это удобный и эффективный способ планирования. Вечером в него можно записать задачи на следующий день, а после проанализировать и подвести итоги. Существует масса деловых дневников, и каждый может найти свой вариант, который бы отвечал его вкусу. Само заполнение ежедневника принесет удовольствие, а последняя запись в нем, сделанная вечером, поставит завершающую точку в рабочей рутине.

На страницах планера удобно вести различные записи. Это могут быть приятные воспоминания, задачи на день, техники и инструкции, заметки о важных встречах. Все это поможет упорядочить ваши действия и сэкономить внутренние ресурсы.

Фото www.istockphoto.com/Charday Penn

Планировать день ресурсно

Наверное, каждый замечал, что некоторые задачи (порой не самые важные) отнимают слишком много сил. А есть дела, после которых энергии, наоборот, становится больше или, по крайней мере, вы не чувствуете себя очень уставшим.

Важно чередовать такие задачи между собой. То есть не стоит включать в план на день только одни ресурсозабирающие задачи — необходимо разбавлять их ресурсодающими. К последним относятся те, которые напрямую не приносят материальные блага, но заряжают энергией — это творчество, прогулки на природе, общение с друзьями, просмотр фильмов и т.д.

Высыпаться

То, как человек ведет себя в течение дня — что ест, как отдыхает, сколько спит, — напрямую влияет на самочувствие, а, следовательно, и на продуктивность. Для того чтобы ваши планы не потерпели фиаско, организм должен полностью восстановиться к следующему дню. Именно поэтому уделяйте сну достаточно времени, и тем более, если на завтра предстоят важные, требующие большой отдачи дела.

Медитировать

В привычном понимании — это закрыться в комнате и погрузиться в нереальность. На самом деле можно просто удобно сесть или прилечь на диван. Когда вы чувствуете, что начинаете нервничать и заводиться, скажите себе «стоп!». На время остановите тревожные мысли, приведите в норму дыхание, расслабьте тело и несколько минут побудьте в таком состоянии. Когда вы включите в жизнь эту привычку, вы заметите, сколько энергии сохраняется.

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Читать книги

Многие скажут, что им некогда это делать. На самом деле можно и нужно читать каждый день. Пусть это будет всего 10 минут, но они, возможно, подарят новые идеи, подтолкнут к переосмыслению действий или помогут посмотреть на происходящее с другой стороны — а это тоже добавит продуктивности.

Полезные привычки дисциплинируют. Именно поэтому это важнейшая составляющая жизненного успеха. Не ограничивайтесь тем, что вы сегодня узнали, — подумайте, как еще можно улучшить свою жизнь и какие привычки нужно сделать ее частью.