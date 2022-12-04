Что такое любовь? Объясняем с научной точки зрения
Как выглядит любовь с точки зрения науки, объяснили кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог АО «Медицина» Наталия Тананакина и психолог, диетолог, член Российской ассоциации эндокринологов Артем Тужиков.
Как бы красиво ни описывали феномен любви поэты, философы и музыканты, ученые нашли к нему свой подход. Что же такое любовь?
Как работают гормоны
Основная задача любого организма — выживать при любых обстоятельствах и до последнего сохранять функциональность. Это обеспечивает основополагающий фактор эволюции — естественный отбор. Согласно ему, выживает самый сильный и приспособленный организм, чтобы передать свои гены будущим поколениям. И любовь со стороны физиологии играет в этом не последнюю роль, обеспечивая продолжение рода.
Выживать организму в самых жестких условиях, адаптируясь к огромному количеству всевозможных внешних и внутренних воздействий, позволяет гомеостаз. Это баланс работы всех систем организма. Обеспечивают поддержание гомеостаза и жизнедеятельности гормоны.
У современного человека насыщенная жизнь: обязанности, быт и пр. Влияние оказывает и внешняя среда — смена климата, времен года, времени суток и т. д. Организму особо нет дела до наших стремлений, планов, убеждений и чувств, он живет по своим правилам — законам физиологии. И один из инструментов их регулирования — это гормоны.
Гормоны — это биологически активные вещества, вырабатываемые железами эндокринной системы, регулирующие процессы обмена и физиологические функции всего организма. Концентрация гормонов в крови в разное время может отличаться, и это физиологическая норма. Поэтому все внутренние процессы происходят не равномерно и линейно, а волнообразно.
Какие гормоны участвуют в любовных переживаниях
Эндорфины
Отвечают за получение удовольствия, притупляют физическую боль и переживания, отчего человек гораздо легче переносит невзгоды и ощущает себя более счастливым. Повышаются они в результате каких-то активных действий (например, после тренировки или секса).
Энкефалины
Относятся к нейропептидам (они же опиоидные пептиды) и обладают морфиноподобным действием. Как и эндорфины, облегчают боль, вызывают состояние эйфории, тепла, сонливости, снижают уровень сознания.
Дофамин
Участвует в процессе обучения и запоминания. Вырабатывается организмом в ответ на приятные действия. А его недостаток приводит к ощущению скуки, повышенной тревожности, раздражительности, напрямую влияет на чувство благополучия и стремление получать удовольствие.
Окситоцин
Называется гормоном любви. Способствует установлению крепких связей между партнерами или родителями и детьми, а также снижению тревожности рядом с объектом связи, появлению чувства защищенности, покоя и умиротворения.
Также влияет на эластичность мышц, останавливает кровотечения, участвует в процессе родов, лактации и кормления ребенка грудью, улучшает регенерацию мышц.
Серотонин
Нередко его называют сывороткой бодрости. Влияет на самооценку, статусность, провоцирует такие эмоции, как гордость, тщеславие, удовольствие от общения с противоположным полом, помогает в расслаблении и концентрации.
При первом общении, возникновении и зарождении любовных отношений эмоции очень острые. Это объясняется выработкой эндорфинов. Именно они позволяют человеку «подниматься до небес» в своих ощущениях и наслаждаться общением с объектом любви. Окситоцин, который вырабатывается на следующей стадии отношений, способствует их укреплению и возникновению длительной привязанности.При общении с любимым человеком появляется чувство защищенности, тепла и заботы. Страсть и увлечение при коммуникации с противоположным полом обычно вызваны различными комбинациями гормонов и нейропептидов. Это и есть страсть в химическом виде.
Каждый из этапов становления любви проходит на фоне повышения концентрации гормонов. Когда они перестают провоцировать зависимость между партнерами, неизбежно происходит спад в отношениях. При этом окситоцин, отвечающий за привязанность, может сохранить былую «химию» и дать шанс на продолжение отношений. В противном случае вероятен разрыв.
Какие гормоны отвечают за привлекательность
Для возникновения чувств и страсти объект должен быть привлекательным. И здесь тоже работают гормоны:
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мужскую привлекательность определяет гормон тестостерон, в необходимой концентрации он дает мужественность во внешности и поведении, привлекающую противоположный пол;
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главные женские гормоны — эстрогены, создающие образ прекрасной незнакомки с милым взглядом, нежной кожей и приятными формами.
В процессе создания привлекательного облика участвуют и гормоны щитовидной железы. Если она функционирует хорошо, у человека горят глаза, он энергичен, бодр и готов к любым отношениям.
Почему дело не только в гормонах
Человек — существо не только биологическое, но и социальное. Поэтому его поведением, в том числе сексуальным, руководят не только гормоны. Между головой — высшими вегетативными центрами центральной нервной системы (ЦНС) — и прочими органами и тканями существует связь, которая возможна благодаря механизму нервной регуляции — психосоматике.
Отношение к любой ситуации одновременно обусловливают лично ваш выбор и сигналы для ЦНС, которые регулируют внутренние процессы, в том числе и работу эндокринной системы, а значит, и гормонов.
Безусловно, влияние гормонов на организм присутствует — глупо было бы отрицать научно доказанный факт. Но, на мой взгляд, их роль и сопутствующие физиологические симптомы колоссально преувеличены. Это лишь 5%, остальное — влияние психики.
Выброс тех или иных гормонов — ответ организма на внешние, внутренние (физиологические) и психические факторы, а не причина наших эмоций и тем более поступков. Именно об этом говорит сформулированная в 1939 году советским физиологом Петром Анохиным теория функциональных систем поведенческого акта. Инстинкты и эмоции, в том числе касающиеся любви, влюбленности и влечения, — это наш выбор, который можно и нужно контролировать, будучи существом разумным.
Убеждения, что любовь есть сумма инстинкта и гормонов, провоцирующих состояние счастья и «бабочек в животе», сподвигающих человека к определенным поступкам, — пережиток прошлого и банальные попытки снять с себя ответственность.
То, как мы проявляем себя в любви, отношениях и симпатиях, наши поведенческие привычки (шаблоны): моногамия и полигамия, частая смена партнеров, измены или верность, любовь в обмен на блага, сексуальные предпочтения и пр. — обусловлены не только и не столько гормонами, сколько врожденным и приобретенным опытом.
Бесконечный поток неадекватной информации, отсутствие должного культурного и полового воспитания формируют у большинства искаженное восприятие любви, своей роли в отношениях и пр. Как итог — снижение качества жизни, стрессы, страдания, постоянные ссоры и бардак в отношениях. Любовь не эмоция, а качество, которое надо в себе воспитывать и ориентироваться не только на культурные ценности, но и на образованность. Это позволит избавиться от шаблонного мышления и связанных с ним эмоций и поступков.
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