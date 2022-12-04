ЗОЖ
Статьи
Новости Фото Так здорово
Р§Рњ 2022
Главная
ЗОЖ

4 декабря, 21:00

Что такое любовь? Объясняем с научной точки зрения

Наталия Тананакина
,
Ольга Стрельникова
Артем Тужиков
Фитнес-тренер, диетолог
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Фото freepik.com
Для «бабочек в животе» есть вполне рациональное объяснение.

Как выглядит любовь с точки зрения науки, объяснили кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог АО «Медицина» Наталия Тананакина и психолог, диетолог, член Российской ассоциации эндокринологов Артем Тужиков.

Как бы красиво ни описывали феномен любви поэты, философы и музыканты, ученые нашли к нему свой подход. Что же такое любовь?

Как работают гормоны

Основная задача любого организма — выживать при любых обстоятельствах и до последнего сохранять функциональность. Это обеспечивает основополагающий фактор эволюции — естественный отбор. Согласно ему, выживает самый сильный и приспособленный организм, чтобы передать свои гены будущим поколениям. И любовь со стороны физиологии играет в этом не последнюю роль, обеспечивая продолжение рода.

Депрессия. Как понять, что пора обратиться к психологу? 4 признака, на которые стоит обратить внимание

Выживать организму в самых жестких условиях, адаптируясь к огромному количеству всевозможных внешних и внутренних воздействий, позволяет гомеостаз. Это баланс работы всех систем организма. Обеспечивают поддержание гомеостаза и жизнедеятельности гормоны.

У современного человека насыщенная жизнь: обязанности, быт и пр. Влияние оказывает и внешняя среда — смена климата, времен года, времени суток и т. д. Организму особо нет дела до наших стремлений, планов, убеждений и чувств, он живет по своим правилам — законам физиологии. И один из инструментов их регулирования — это гормоны.
Артем Тужиков
Фитнес-тренер, диетолог

Гормоны — это биологически активные вещества, вырабатываемые железами эндокринной системы, регулирующие процессы обмена и физиологические функции всего организма. Концентрация гормонов в крови в разное время может отличаться, и это физиологическая норма. Поэтому все внутренние процессы происходят не равномерно и линейно, а волнообразно.

Какие гормоны участвуют в любовных переживаниях

Эндорфины

Отвечают за получение удовольствия, притупляют физическую боль и переживания, отчего человек гораздо легче переносит невзгоды и ощущает себя более счастливым. Повышаются они в результате каких-то активных действий (например, после тренировки или секса).

Любовь. Фото unsplash.com
Фото unsplash.com

Энкефалины

Относятся к нейропептидам (они же опиоидные пептиды) и обладают морфиноподобным действием. Как и эндорфины, облегчают боль, вызывают состояние эйфории, тепла, сонливости, снижают уровень сознания.

Дофамин

Участвует в процессе обучения и запоминания. Вырабатывается организмом в ответ на приятные действия. А его недостаток приводит к ощущению скуки, повышенной тревожности, раздражительности, напрямую влияет на чувство благополучия и стремление получать удовольствие.

Окситоцин

Называется гормоном любви. Способствует установлению крепких связей между партнерами или родителями и детьми, а также снижению тревожности рядом с объектом связи, появлению чувства защищенности, покоя и умиротворения.

Важно уметь справляться со&nbsp;стрессом. Как справиться с тревожностью? 3 важных совета от психолога

Также влияет на эластичность мышц, останавливает кровотечения, участвует в процессе родов, лактации и кормления ребенка грудью, улучшает регенерацию мышц.

Серотонин

Нередко его называют сывороткой бодрости. Влияет на самооценку, статусность, провоцирует такие эмоции, как гордость, тщеславие, удовольствие от общения с противоположным полом, помогает в расслаблении и концентрации.

При первом общении, возникновении и зарождении любовных отношений эмоции очень острые. Это объясняется выработкой эндорфинов. Именно они позволяют человеку «подниматься до небес» в своих ощущениях и наслаждаться общением с объектом любви. Окситоцин, который вырабатывается на следующей стадии отношений, способствует их укреплению и возникновению длительной привязанности.
При общении с любимым человеком появляется чувство защищенности, тепла и заботы. Страсть и увлечение при коммуникации с противоположным полом обычно вызваны различными комбинациями гормонов и нейропептидов. Это и есть страсть в химическом виде.
Наталия Тананакина
Кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог

Каждый из этапов становления любви проходит на фоне повышения концентрации гормонов. Когда они перестают провоцировать зависимость между партнерами, неизбежно происходит спад в отношениях. При этом окситоцин, отвечающий за привязанность, может сохранить былую «химию» и дать шанс на продолжение отношений. В противном случае вероятен разрыв.

Какие гормоны отвечают за привлекательность

Для возникновения чувств и страсти объект должен быть привлекательным. И здесь тоже работают гормоны:

  • мужскую привлекательность определяет гормон тестостерон, в необходимой концентрации он дает мужественность во внешности и поведении, привлекающую противоположный пол;

  • главные женские гормоны — эстрогены, создающие образ прекрасной незнакомки с милым взглядом, нежной кожей и приятными формами.

Любовь. Фото burst.shopify.com
Фото burst.shopify.com
В процессе создания привлекательного облика участвуют и гормоны щитовидной железы. Если она функционирует хорошо, у человека горят глаза, он энергичен, бодр и готов к любым отношениям.
Наталия Тананакина
Кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог

Почему дело не только в гормонах

Человек — существо не только биологическое, но и социальное. Поэтому его поведением, в том числе сексуальным, руководят не только гормоны. Между головой — высшими вегетативными центрами центральной нервной системы (ЦНС) — и прочими органами и тканями существует связь, которая возможна благодаря механизму нервной регуляции — психосоматике.

Отношение к любой ситуации одновременно обусловливают лично ваш выбор и сигналы для ЦНС, которые регулируют внутренние процессы, в том числе и работу эндокринной системы, а значит, и гормонов.

Безусловно, влияние гормонов на организм присутствует — глупо было бы отрицать научно доказанный факт. Но, на мой взгляд, их роль и сопутствующие физиологические симптомы колоссально преувеличены. Это лишь 5%, остальное — влияние психики.
Артем Тужиков
Фитнес-тренер, диетолог
Что вредит психике? 3 привычки, которые вредят психике и здоровью

Выброс тех или иных гормонов — ответ организма на внешние, внутренние (физиологические) и психические факторы, а не причина наших эмоций и тем более поступков. Именно об этом говорит сформулированная в 1939 году советским физиологом Петром Анохиным теория функциональных систем поведенческого акта. Инстинкты и эмоции, в том числе касающиеся любви, влюбленности и влечения, — это наш выбор, который можно и нужно контролировать, будучи существом разумным.

Убеждения, что любовь есть сумма инстинкта и гормонов, провоцирующих состояние счастья и «бабочек в животе», сподвигающих человека к определенным поступкам, — пережиток прошлого и банальные попытки снять с себя ответственность.
Артем Тужиков
Фитнес-тренер, диетолог

То, как мы проявляем себя в любви, отношениях и симпатиях, наши поведенческие привычки (шаблоны): моногамия и полигамия, частая смена партнеров, измены или верность, любовь в обмен на блага, сексуальные предпочтения и пр. — обусловлены не только и не столько гормонами, сколько врожденным и приобретенным опытом.

Любовь. Фото freepik.com
freepik.com
Бесконечный поток неадекватной информации, отсутствие должного культурного и полового воспитания формируют у большинства искаженное восприятие любви, своей роли в отношениях и пр. Как итог — снижение качества жизни, стрессы, страдания, постоянные ссоры и бардак в отношениях. Любовь не эмоция, а качество, которое надо в себе воспитывать и ориентироваться не только на культурные ценности, но и на образованность. Это позволит избавиться от шаблонного мышления и связанных с ним эмоций и поступков.
Артем Тужиков
Фитнес-тренер, диетолог

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

5
3
Читайте также
Валиева богаче всех. Сколько уже заработали наши фигуристы в этом сезоне?
Месси впервые забил в плей-офф ЧМ в 1000-м матче за карьеру
Двое пострадавших при взрыве на аэродроме под Рязанью получили тяжелые травмы
Возобновлено движение по автомобильной части Крымского моста
Три человека погибли при взрыве бензовоза на аэродроме под Рязанью
Как получить родовой сертификат
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Как научиться быстро засыпать? 3 эффективных способа от сомнолога

Чем полезен арахис и кому нельзя его есть
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости